https://ria.ru/20250331/ekspert-2008383364.html

Эксперт оценил отношения России и Китая как равноправные

Эксперт оценил отношения России и Китая как равноправные - РИА Новости, 31.03.2025

Эксперт оценил отношения России и Китая как равноправные

Отношения Москвы и Пекина равноправные, никто никому не подчиняется, это и определяет, что китайско-российские отношения будут в дальнейшем углубляться и... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T13:21:00+03:00

2025-03-31T13:21:00+03:00

2025-03-31T13:21:00+03:00

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ШАНХАЙ (Китай), 31 мар – РИА Новости. Отношения Москвы и Пекина равноправные, никто никому не подчиняется, это и определяет, что китайско-российские отношения будут в дальнейшем углубляться и развиваться, заявил в понедельник директор института по изучению пограничных проблем Китая Академии общественных наук КНР Син Гуанчэн. "Отношения между Китаем и Россией в новую эпоху переживают лучший период в истории, это наша дипломатическая формулировка, но как ученый, я считаю, что это самое обычное дело", - заявил Син Гуанчэн на российско-китайской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете. Он отметил, что в качестве лучшего периода отношений Москвы и Пекина назвал бы союзнический период СССР и КНР, однако такие отношения имели свои ограничения, и основной проблемой было неравенство двух стран. По его словам, сейчас "отношения между двумя странами равноправные, не возникает вопроса, кто кого притесняет, кто кому подчиняется, это и определяет, что китайско-российские отношения будут в дальнейшем углубляться и развиваться". Эксперт добавил, что в российско-китайских отношениях есть множество возможностей для развития, "в будущем в условиях опасной международной ситуации Китаю и России следует и дальше укреплять сотрудничество в области финансовых технологий, экономики и гуманитарных наук, создавать прочную платформу сотрудничества на разных уровнях".

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