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Эксперт рассказал, как Китай и Россия смогут вместе противостоять вызовам - РИА Новости, 31.03.2025
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10:22 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/ekspert-2008339399.html
Эксперт рассказал, как Китай и Россия смогут вместе противостоять вызовам
Эксперт рассказал, как Китай и Россия смогут вместе противостоять вызовам - РИА Новости, 31.03.2025
Эксперт рассказал, как Китай и Россия смогут вместе противостоять вызовам
России и Китаю нужно укреплять обмены и углублять понимание двусторонних отношений, чтобы противостоять будущим вызовам, заявил в понедельник директор центра по РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T10:22:00+03:00
2025-03-31T10:22:00+03:00
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ШАНХАЙ, 31 мар – РИА Новости. России и Китаю нужно укреплять обмены и углублять понимание двусторонних отношений, чтобы противостоять будущим вызовам, заявил в понедельник директор центра по изучению России в Восточно-Китайском педагогическом университете Фэн Шаолэй. "Мы полны уверенности в будущем, и мы также совершенно ясно осознаем, что, если мы отдалимся от России, которую можно назвать важнейшим партнером, я думаю, нам будет трудно продолжать продвигать наши общие идеалы", - заявил Фэн Шаолэй на вопрос РИА Новости об отношениях двух стран на полях российско-китайской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете. Он отметил, что "наша цель - сделать мир более здоровым, а мировой порядок - более стабильным, добиться большего мира и обеспечить лучшую жизнь простым людям, я думаю, что в этом смысле у Китая и России слишком много общего, и полагаю, что нам нужно найти еще больше общих черт". "Несмотря на то, что Китай и Россия - две крупные страны, мы не совсем одинаковы. У каждого из нас есть свои особенности, свои интересы и потребности, и в этом нет ничего страшного, это совершенно нормально. Вот почему я считаю, что нам необходимо больше обменов, чтобы углубить и улучшить понимание отношений между нашими двумя странами, чтобы мы могли противостоять будущим вызовам" - указал он.
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в мире, россия, китай
В мире, Россия, Китай
Эксперт рассказал, как Китай и Россия смогут вместе противостоять вызовам

Фэн Шаолэй: России и Китаю нужно укреплять обмены, чтобы противостоять вызовам

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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ШАНХАЙ, 31 мар – РИА Новости. России и Китаю нужно укреплять обмены и углублять понимание двусторонних отношений, чтобы противостоять будущим вызовам, заявил в понедельник директор центра по изучению России в Восточно-Китайском педагогическом университете Фэн Шаолэй.
"Мы полны уверенности в будущем, и мы также совершенно ясно осознаем, что, если мы отдалимся от России, которую можно назвать важнейшим партнером, я думаю, нам будет трудно продолжать продвигать наши общие идеалы", - заявил Фэн Шаолэй на вопрос РИА Новости об отношениях двух стран на полях российско-китайской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете.
Он отметил, что "наша цель - сделать мир более здоровым, а мировой порядок - более стабильным, добиться большего мира и обеспечить лучшую жизнь простым людям, я думаю, что в этом смысле у Китая и России слишком много общего, и полагаю, что нам нужно найти еще больше общих черт".
"Несмотря на то, что Китай и Россия - две крупные страны, мы не совсем одинаковы. У каждого из нас есть свои особенности, свои интересы и потребности, и в этом нет ничего страшного, это совершенно нормально. Вот почему я считаю, что нам необходимо больше обменов, чтобы углубить и улучшить понимание отношений между нашими двумя странами, чтобы мы могли противостоять будущим вызовам" - указал он.
Российский флаг в Пекине - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
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