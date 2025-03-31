https://ria.ru/20250331/ekspert-2008339399.html

Эксперт рассказал, как Китай и Россия смогут вместе противостоять вызовам

Эксперт рассказал, как Китай и Россия смогут вместе противостоять вызовам - РИА Новости, 31.03.2025

Эксперт рассказал, как Китай и Россия смогут вместе противостоять вызовам

России и Китаю нужно укреплять обмены и углублять понимание двусторонних отношений, чтобы противостоять будущим вызовам, заявил в понедельник директор центра по РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T10:22:00+03:00

2025-03-31T10:22:00+03:00

2025-03-31T10:22:00+03:00

в мире

россия

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg

ШАНХАЙ, 31 мар – РИА Новости. России и Китаю нужно укреплять обмены и углублять понимание двусторонних отношений, чтобы противостоять будущим вызовам, заявил в понедельник директор центра по изучению России в Восточно-Китайском педагогическом университете Фэн Шаолэй. "Мы полны уверенности в будущем, и мы также совершенно ясно осознаем, что, если мы отдалимся от России, которую можно назвать важнейшим партнером, я думаю, нам будет трудно продолжать продвигать наши общие идеалы", - заявил Фэн Шаолэй на вопрос РИА Новости об отношениях двух стран на полях российско-китайской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете. Он отметил, что "наша цель - сделать мир более здоровым, а мировой порядок - более стабильным, добиться большего мира и обеспечить лучшую жизнь простым людям, я думаю, что в этом смысле у Китая и России слишком много общего, и полагаю, что нам нужно найти еще больше общих черт". "Несмотря на то, что Китай и Россия - две крупные страны, мы не совсем одинаковы. У каждого из нас есть свои особенности, свои интересы и потребности, и в этом нет ничего страшного, это совершенно нормально. Вот почему я считаю, что нам необходимо больше обменов, чтобы углубить и улучшить понимание отношений между нашими двумя странами, чтобы мы могли противостоять будущим вызовам" - указал он.

https://ria.ru/20250331/konflikty-2008317743.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, китай