https://ria.ru/20250331/ekspert-2008315762.html

Эксперт назвал тему прав человека в Тибете фабрикацией для очернения Китая

Эксперт назвал тему прав человека в Тибете фабрикацией для очернения Китая - РИА Новости, 31.03.2025

Эксперт назвал тему прав человека в Тибете фабрикацией для очернения Китая

Тема прав человека в Тибете, которую раздувает Запад, - это фабрикация с целью очернить Китай, не будет этой темы, всегда будет что-то еще, за что можно... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T08:18:00+03:00

2025-03-31T08:18:00+03:00

2025-03-31T08:18:00+03:00

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ЛХАСА (Тибет, КНР), 31 мар – РИА Новости. Тема прав человека в Тибете, которую раздувает Запад, - это фабрикация с целью очернить Китай, не будет этой темы, всегда будет что-то еще, за что можно ухватиться, рассказал РИА Новости исполнительный директор Института прав человека Юго-Западного университета политических наук и права, профессор Чжан Юнхэ. В последние годы западное экспертное сообщество и правозащитные организации все чаще критикуют Китай за политику в отношении тибетского населения. Так, эксперты ООН неоднократно выступали с утверждениями, что китайское правительство якобы насильно отправляет тибетских детей в школы-интернаты, где обучение проходит исключительно на официальном языке КНР - путунхуа, - при этом тибетский язык и культура в таких школах не изучаются. Звучат также заявления, что китайские власти якобы закрывают сельские школы, где преподавание происходит на тибетском языке. Некоторые рассматривают это как политику принудительной ассимиляции. "Это сфабриковано, все это - просто кто-то раздувает шумиху. В том, что касается Китая, даже если они не будут говорить про Синьцзян или Тибет, то все равно найдут что-то еще, потому что им нужно ухватиться за какую-то тему, чтобы очернить Китай", - сказал Чжан Юнхэ. По мнению профессора, все, в чем западные страны обвиняют Китай в контексте Синьцзяна и Тибета, - "это те плохие вещи, которые они сами когда-то делали". "И вот они думают: ведь мы же так поступали, значит и вы так же делаете", - добавил Чжан Юнхэ. Он отметил, что концепция школ-интернатов - это "абсолютно нормально", особенно учитывая, что некоторые ученики живут в очень отдаленных районах. Белую книгу под названием "Развитие и прогресс в деле прав человека в Тибете в новую эпоху" представил в пятницу на прошлой неделе заместитель парткома Тибетского автономного района, председатель автономного района Гама Цзэдэн в ходе пресс-конференции в Лхасе. В частности, в документе отмечается, что на протяжении многих лет Запад распространяет ложь о якобы ухудшении ситуации с правами человека в Тибете, однако "эти вымышленные утверждения преследуют исключительно политические цели и полностью игнорируют факты". В нем также подчеркивается, что подлинная цель таких действий - дестабилизация Тибета и попытки его отделения от Китая. В ходе пресс-конференции в рамках презентации книги заместитель председателя народного правительства Тибетского автономного района КНР Сюй Чжитао заявил, что обучение в школах-интернатах в Тибете является полностью добровольным, а его содержание не отличается от обычных дневных школ, включая изучение тибетского языка. В XIII веке Тибет вошел в состав Монгольской империи. В разные исторические периоды регион сохранял значительную автономию. В 1951 году власти в Пекине и местное тибетское правительство подписали "Соглашение о мирном освобождении Тибета", в соответствии с которым Тибет признавался частью Китая при условии сохранения внутренней автономии. В 1959 году в регионе произошло восстание, которое было подавлено. Тибетское правительство было распущено, а Далай-лама XIV (Тэнцзин Гьямцхо) бежал в Индию, где возглавил так называемое "правительство Тибета в изгнании". КНР считает 1959 год годом освобождения Тибета от феодально-крепостнического режима. В 1965 году был официально образован Тибетский автономный район.

https://ria.ru/20241222/sanktsii-1990698523.html

https://ria.ru/20241126/kitaj-1985704531.html

https://ria.ru/20250123/tramp-1995213227.html

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тибет, китай, пекин, институт прав человека, оон, в мире