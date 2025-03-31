https://ria.ru/20250331/ekspert-2008303979.html

Эксперт оценил качество российского вина

Эксперт оценил качество российского вина - РИА Новости, 31.03.2025

Эксперт оценил качество российского вина

Россия уже несколько лет по качеству вина не уступает ни одной европейской стране, заявил РИА Новости заместитель исполнительного директора Ассоциации... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T04:07:00+03:00

2025-03-31T04:07:00+03:00

2025-03-31T04:07:00+03:00

экономика

россия

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ПЕКИН, 31 мар – РИА Новости. Россия уже несколько лет по качеству вина не уступает ни одной европейской стране, заявил РИА Новости заместитель исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России Павел Майоров. "У вина есть качество и всегда какая-то история, для потребителя это важно. Что касается качества вина, то здесь мы уже несколько лет как не уступаем ни одной европейской стране. У наших виноделен уже достигнута высокая повторяемость результатов, и это тоже важно, чтобы потребитель знал, что из года в год тот или иной бленд, тот или иной сорт того или иного производителя будет повторяться, что вино будет улучшаться, но не ухудшаться или меняться от разных обстоятельств, это очень важно", - заявил Майоров. Он добавил, что в России высококлассные специалисты, с точки зрения качества вина, во всяком случае те, что продвигаются на экспорт, "уже точно достигли наивысшего уровня". "Есть и вторая составляющая - это история, то есть какая-то маркетинговая история, которая кроется за тем или иным вином. Она у нас тоже есть, безусловно, это и царский период российского вина, о котором можно бесконечно рассказывать, это и советский период, который был совершенно иным, это и новое время, где очень много молодых специалистов, очень много разных форматов, которые тестируются, то есть эту историю мы тоже готовы дать китайскому потребителю, с этим у нас проблем нет", - указал он.

https://ria.ru/20250329/vino-2008151523.html

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экономика, россия