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Залужный высказался о возможном участии в президентских выборах
Залужный высказался о возможном участии в президентских выборах - РИА Новости, 31.03.2025
Залужный высказался о возможном участии в президентских выборах
Бывший главнокомандующий украинскими войсками, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отказался комментировать свое возможное участие в президентских... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T11:09:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Бывший главнокомандующий украинскими войсками, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отказался комментировать свое возможное участие в президентских выборах. "Мой ответ на этот вопрос не изменился. Пока идет война, нам нужно всем работать на сохранение страны, а не думать о выборах. Разные слухи я не комментирую", - сказал Залужный в комментарии агентству РБК-Украина. Выборы президента на Украине в случае полного прекращения огня в апреле могут пройти в начале июля, так как Владимир Зеленский хочет избежать конкуренции, пишет журнал Economist со ссылкой на источники в Киеве. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
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в мире, украина, великобритания, киев, владимир зеленский, валерий залужный, дональд трамп, рбк (медиагруппа)
В мире, Украина, Великобритания, Киев, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Дональд Трамп, РБК (медиагруппа)
Залужный высказался о возможном участии в президентских выборах
Экс-главком ВСУ Залужный не стал комментировать свое возможное участие в выборах