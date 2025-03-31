https://ria.ru/20250331/efimov-2008372425.html

Ефимов: изменен порядок контроля за ограждениями на стройплощадках города

Ефимов: изменен порядок контроля за ограждениями на стройплощадках города - РИА Новости, 31.03.2025

Ефимов: изменен порядок контроля за ограждениями на стройплощадках города

Власти Москвы утвердили порядок контроля за ограждениями на стройплощадках в отношении городских объектов, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T14:12:00+03:00

2025-03-31T14:12:00+03:00

2025-03-31T14:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Власти Москвы утвердили порядок контроля за ограждениями на стройплощадках в отношении городских объектов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Новые меры помогут оперативно приводить временные ограждения стройплощадок городских объектов в порядок, также повысится безопасность строительных работ."При выявлении нарушений застройщик обязан устранить их в течение двух недель с момента получения уведомления, в противном случае временные ограждения будут приведены в надлежащий вид городом с возмещением понесенных затрат в соответствии с условиями контракта на выполнение строительных работ", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Как уточняется в сообщении, изменения затрагивают объекты, если заказчиком работ являются органы исполнительной власти, входящие в столичный градкомплекс.В сообщении подчеркивается, что меры по привлечению собственников ограждений к административной ответственности не всегда помогали устранить нарушения на стройплощадках. Департамент градполитики будет отвечать за приведение ограждений в порядок, если этого не сделает сам застройщик.Новые правила вступили в силу в марте текущего года, подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250331/efimov-2008258127.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы