https://ria.ru/20250331/efimov-2008372425.html
Ефимов: изменен порядок контроля за ограждениями на стройплощадках города
Ефимов: изменен порядок контроля за ограждениями на стройплощадках города - РИА Новости, 31.03.2025
Ефимов: изменен порядок контроля за ограждениями на стройплощадках города
Власти Москвы утвердили порядок контроля за ограждениями на стройплощадках в отношении городских объектов, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T14:12:00+03:00
2025-03-31T14:12:00+03:00
2025-03-31T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Власти Москвы утвердили порядок контроля за ограждениями на стройплощадках в отношении городских объектов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Новые меры помогут оперативно приводить временные ограждения стройплощадок городских объектов в порядок, также повысится безопасность строительных работ."При выявлении нарушений застройщик обязан устранить их в течение двух недель с момента получения уведомления, в противном случае временные ограждения будут приведены в надлежащий вид городом с возмещением понесенных затрат в соответствии с условиями контракта на выполнение строительных работ", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Как уточняется в сообщении, изменения затрагивают объекты, если заказчиком работ являются органы исполнительной власти, входящие в столичный градкомплекс.В сообщении подчеркивается, что меры по привлечению собственников ограждений к административной ответственности не всегда помогали устранить нарушения на стройплощадках. Департамент градполитики будет отвечать за приведение ограждений в порядок, если этого не сделает сам застройщик.Новые правила вступили в силу в марте текущего года, подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20250331/efimov-2008258127.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: изменен порядок контроля за ограждениями на стройплощадках города
Ефимов: утвержден порядок контроля за ограждениями на стройплощадках города
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Власти Москвы утвердили порядок контроля за ограждениями на стройплощадках в отношении городских объектов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Новые меры помогут оперативно приводить временные ограждения стройплощадок городских объектов в порядок, также повысится безопасность строительных работ.
"При выявлении нарушений застройщик обязан устранить их в течение двух недель с момента получения уведомления, в противном случае временные ограждения будут приведены в надлежащий вид городом с возмещением понесенных затрат в соответствии с условиями контракта на выполнение строительных работ", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Как уточняется в сообщении, изменения затрагивают объекты, если заказчиком работ являются органы исполнительной власти, входящие в столичный градкомплекс.
В сообщении подчеркивается, что меры по привлечению собственников ограждений к административной ответственности не всегда помогали устранить нарушения на стройплощадках. Департамент градполитики будет отвечать за приведение ограждений в порядок, если этого не сделает сам застройщик.
Новые правила вступили в силу в марте текущего года, подчеркивается в сообщении.