Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: изменен порядок контроля за ограждениями на стройплощадках города - РИА Новости, 31.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/efimov-2008372425.html
Ефимов: изменен порядок контроля за ограждениями на стройплощадках города
Ефимов: изменен порядок контроля за ограждениями на стройплощадках города - РИА Новости, 31.03.2025
Ефимов: изменен порядок контроля за ограждениями на стройплощадках города
Власти Москвы утвердили порядок контроля за ограждениями на стройплощадках в отношении городских объектов, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T14:12:00+03:00
2025-03-31T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819819_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_618c85d626227bce0adbd752398546aa.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Власти Москвы утвердили порядок контроля за ограждениями на стройплощадках в отношении городских объектов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Новые меры помогут оперативно приводить временные ограждения стройплощадок городских объектов в порядок, также повысится безопасность строительных работ."При выявлении нарушений застройщик обязан устранить их в течение двух недель с момента получения уведомления, в противном случае временные ограждения будут приведены в надлежащий вид городом с возмещением понесенных затрат в соответствии с условиями контракта на выполнение строительных работ", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Как уточняется в сообщении, изменения затрагивают объекты, если заказчиком работ являются органы исполнительной власти, входящие в столичный градкомплекс.В сообщении подчеркивается, что меры по привлечению собственников ограждений к административной ответственности не всегда помогали устранить нарушения на стройплощадках. Департамент градполитики будет отвечать за приведение ограждений в порядок, если этого не сделает сам застройщик.Новые правила вступили в силу в марте текущего года, подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20250331/efimov-2008258127.html
https://ria.ru/20250330/efimov-2008046331.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819819_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_8b012fb7808d06fe0fb51ba5fec4950c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: изменен порядок контроля за ограждениями на стройплощадках города

Ефимов: утвержден порядок контроля за ограждениями на стройплощадках города

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Власти Москвы утвердили порядок контроля за ограждениями на стройплощадках в отношении городских объектов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Новые меры помогут оперативно приводить временные ограждения стройплощадок городских объектов в порядок, также повысится безопасность строительных работ.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Ефимов: в 11 округах Москвы построят жилье и деловые кварталы по КРТ
Вчера, 09:12
"При выявлении нарушений застройщик обязан устранить их в течение двух недель с момента получения уведомления, в противном случае временные ограждения будут приведены в надлежащий вид городом с возмещением понесенных затрат в соответствии с условиями контракта на выполнение строительных работ", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Как уточняется в сообщении, изменения затрагивают объекты, если заказчиком работ являются органы исполнительной власти, входящие в столичный градкомплекс.
В сообщении подчеркивается, что меры по привлечению собственников ограждений к административной ответственности не всегда помогали устранить нарушения на стройплощадках. Департамент градполитики будет отвечать за приведение ограждений в порядок, если этого не сделает сам застройщик.
Новые правила вступили в силу в марте текущего года, подчеркивается в сообщении.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Ефимов: Москва выделила инвесторам в аренду 30 участков для постройки ФОКов
30 марта, 14:12
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала