https://ria.ru/20250331/efimov-2008258127.html
Ефимов: в 11 округах Москвы построят жилье и деловые кварталы по КРТ
Ефимов: в 11 округах Москвы построят жилье и деловые кварталы по КРТ - РИА Новости, 31.03.2025
Ефимов: в 11 округах Москвы построят жилье и деловые кварталы по КРТ
В 11 округах Москвы построят почти 11 миллионов квадратных метров недвижимости в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) – это будут и жилье, и... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T09:12:00+03:00
2025-03-31T09:12:00+03:00
2025-03-31T09:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В 11 округах Москвы построят почти 11 миллионов квадратных метров недвижимости в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) – это будут и жилье, и деловые объекты, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Так, с 2020 года по программе КРТ утверждены проекты планировки участков общей площадью 486,3 гектара. На этих площадках, расположенных в 11 административных округах Москвы, построят почти 10,6 миллиона квадратных метров различной недвижимости. В результате город получит 93,3 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении указывается, что утверждены проекты планировок территорий для 40 проектов редевелопмента, из них 27 предусматривают застройку бывших промзон, включая такие, как "Южный порт", "Соколиная гора", "Волгоградский проспект", "Черемушки", "Кунцево", "Братцево", "Октябрьское поле". Остальные проекты подразумевают реорганизацию неэффективно используемых территорий.Как уточняется в сообщении, всего в рамках 40 проектов редевелопмента возведут около 6,5 миллиона квадратных метров жилья, еще более 4 миллионов "квадратов" придется на деловые и социальные объекты.Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ, в рамках которых редевелопмент затронет около 4,2 тысячи гектаров земли.
https://ria.ru/20250329/efimov-2008045789.html
https://ria.ru/20250330/efimov-2008046331.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в 11 округах Москвы построят жилье и деловые кварталы по КРТ
Ефимов: в 11 округах Москвы построят жилье и деловые кварталы в рамках КРТ
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В 11 округах Москвы построят почти 11 миллионов квадратных метров недвижимости в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) – это будут и жилье, и деловые объекты, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Так, с 2020 года по программе КРТ утверждены проекты планировки участков общей площадью 486,3 гектара. На этих площадках, расположенных в 11 административных округах Москвы, построят почти 10,6 миллиона квадратных метров различной недвижимости. В результате город получит 93,3 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении указывается, что утверждены проекты планировок территорий для 40 проектов редевелопмента, из них 27 предусматривают застройку бывших промзон, включая такие, как "Южный порт", "Соколиная гора", "Волгоградский проспект", "Черемушки", "Кунцево", "Братцево", "Октябрьское поле". Остальные проекты подразумевают реорганизацию неэффективно используемых территорий.
Как уточняется в сообщении, всего в рамках 40 проектов редевелопмента возведут около 6,5 миллиона квадратных метров жилья, еще более 4 миллионов "квадратов" придется на деловые и социальные объекты.
Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ, в рамках которых редевелопмент затронет около 4,2 тысячи гектаров земли.