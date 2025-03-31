https://ria.ru/20250331/dugin-2008453846.html
Дугин объяснил интерес США к Гренландии и Канаде
Дугин объяснил интерес США к Гренландии и Канаде - РИА Новости, 31.03.2025
Дугин объяснил интерес США к Гренландии и Канаде
Тот, кто контролирует Арктическую зону, контролирует весь мир и обладает бесценным преимуществом в стратегическом горизонте, отсюда и интерес США к Гренландии и РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T16:49:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Тот, кто контролирует Арктическую зону, контролирует весь мир и обладает бесценным преимуществом в стратегическом горизонте, отсюда и интерес США к Гренландии и Канаде, заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Тот, кто контролирует Арктику, - тот контролирует весь мир. Конечно, у Америки отсюда такая озабоченность Гренландией и Канадой, потому что эти территории становятся на следующем этапе просто жизненно важными для суверенитета… Это новый закон арктической геополитики, который, по сути дела, сегодня становится одним из важнейших факторов глобальной игры", - сказал философ в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik. Он считает, что государства, контролирующие арктические зоны, будут обладать "бесценным преимуществом в стратегическом горизонте", это понимает президент США Дональд Трамп. Кроме того, по мнению Дугина, именно за Арктику может "вспыхнуть настоящая война". "(Президент России Владимир - ред.) Путин это прекрасно осознает, вот он и обратился, на мой взгляд, к арктическим странам, которые имеют эту географическую преференцию в будущем, с предложением сотрудничества, с предложением решать вопросы миром", - добавил философ.
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сша, арктика, россия, александр дугин, дональд трамп, в мире
США, Арктика, Россия, Александр Дугин, Дональд Трамп, В мире
Дугин объяснил интерес США к Гренландии и Канаде
Политолог Дугин: тот, кто контролирует Арктику, контролирует весь мир