https://ria.ru/20250331/dugin-2008316106.html

Дугин рассказал о точках соприкосновения России и США при Трампе

Дугин рассказал о точках соприкосновения России и США при Трампе - РИА Новости, 31.03.2025

Дугин рассказал о точках соприкосновения России и США при Трампе

РФ и США нашли много точек соприкосновения при президенте Дональде Трампе, заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. РИА Новости, 31.03.2025

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2025-03-31T08:20:00+03:00

2025-03-31T08:25:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. РФ и США нашли много точек соприкосновения при президенте Дональде Трампе, заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Сторонники Трампа намного лучше поймут Россию, (президента РФ Владимира – ред.) Путина и мотивацию нашей политики… мы нашли много точек соприкосновения", - заявил Дугин в интервью телеканалу CNN. Дугин пояснил, что РФ и США при Трампе нашли согласие по многим вопросам, обе страны придерживаются реализма в международных отношениях, отстаивают традиционные ценности, суверенитет, патриотизм и религию. По мнению философа, у Украины был бы исторический шанс создать свою государственность, если бы она стала мостом между западной и евразийской цивилизациями после распада СССР. Однако после критических решений Владимира Зеленского это стало невозможным, заключил Дугин.

https://ria.ru/20250307/dugin-2003540341.html

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россия, сша, украина, александр дугин, дональд трамп, в мире, владимир путин