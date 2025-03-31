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Дугин рассказал о точках соприкосновения России и США при Трампе - РИА Новости, 31.03.2025
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08:20 31.03.2025 (обновлено: 08:25 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/dugin-2008316106.html
Дугин рассказал о точках соприкосновения России и США при Трампе
Дугин рассказал о точках соприкосновения России и США при Трампе - РИА Новости, 31.03.2025
Дугин рассказал о точках соприкосновения России и США при Трампе
РФ и США нашли много точек соприкосновения при президенте Дональде Трампе, заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. РИА Новости, 31.03.2025
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сша
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. РФ и США нашли много точек соприкосновения при президенте Дональде Трампе, заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Сторонники Трампа намного лучше поймут Россию, (президента РФ Владимира – ред.) Путина и мотивацию нашей политики… мы нашли много точек соприкосновения", - заявил Дугин в интервью телеканалу CNN. Дугин пояснил, что РФ и США при Трампе нашли согласие по многим вопросам, обе страны придерживаются реализма в международных отношениях, отстаивают традиционные ценности, суверенитет, патриотизм и религию. По мнению философа, у Украины был бы исторический шанс создать свою государственность, если бы она стала мостом между западной и евразийской цивилизациями после распада СССР. Однако после критических решений Владимира Зеленского это стало невозможным, заключил Дугин.
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россия, сша, украина, александр дугин, дональд трамп, в мире, владимир путин
Россия, США, Украина, Александр Дугин, Дональд Трамп, В мире, Владимир Путин
Дугин рассказал о точках соприкосновения России и США при Трампе

Политолог Дугин: РФ и США нашли много точек соприкосновения при Трампе

© РИА Новости / Виталий БелоусовФилософ, политолог и социолог Александр Дугин
Философ, политолог и социолог Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Философ, политолог и социолог Александр Дугин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. РФ и США нашли много точек соприкосновения при президенте Дональде Трампе, заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
"Сторонники Трампа намного лучше поймут Россию, (президента РФ Владимира – ред.) Путина и мотивацию нашей политики… мы нашли много точек соприкосновения", - заявил Дугин в интервью телеканалу CNN.
Дугин пояснил, что РФ и США при Трампе нашли согласие по многим вопросам, обе страны придерживаются реализма в международных отношениях, отстаивают традиционные ценности, суверенитет, патриотизм и религию.
По мнению философа, у Украины был бы исторический шанс создать свою государственность, если бы она стала мостом между западной и евразийской цивилизациями после распада СССР. Однако после критических решений Владимира Зеленского это стало невозможным, заключил Дугин.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Дугин рассказал, что обеспечило Трампу победу на выборах
7 марта, 07:50
 
РоссияСШАУкраинаАлександр ДугинДональд ТрампВ миреВладимир Путин
 
 
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