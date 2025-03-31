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В Раде рассказали, какие два ультиматума Трамп поставил Зеленскому - РИА Новости, 31.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:53 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/dubinskiy-2008434545.html
В Раде рассказали, какие два ультиматума Трамп поставил Зеленскому
В Раде рассказали, какие два ультиматума Трамп поставил Зеленскому - РИА Новости, 31.03.2025
В Раде рассказали, какие два ультиматума Трамп поставил Зеленскому
Президент США Дональд Трамп поставил жесткие условия Владимиру Зеленскому по сделке по редкоземельным металлам и вступлению в НАТО, написал в Telegram-канале... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T15:53:00+03:00
2025-03-31T15:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
верховная рада украины
нато
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поставил жесткие условия Владимиру Зеленскому по сделке по редкоземельным металлам и вступлению в НАТО, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. "А между тем — это ультиматум: никакого НАТО и никакого изменения условий сделки", — говорится в публикации. Депутат утверждает, что приоритет Трампа — остановка конфликта, в идеале "быстро, дешево и без разрушения рынков". Кроме того, глава Белого дома не воспринимает Зеленского как равного партнера, в отличие от президента России Владимира Путина. В понедельник Трамп заявил, что Зеленского ждут очень большие проблемы, если тот попытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам. Так же он добавил, что глава киевского режима хочет вступления Украины в НАТО, но понимает, что этого никогда не случится.На прошлой неделе депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, не в пользу Киева. По его словам, документ предполагает участие Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины.Зеленский, в свою очередь, обвинил США в изменении условий соглашения. Он также отказался признать ранее предоставленную Вашингтоном помощь долгом.
https://ria.ru/20250331/zelenskiy-2008401667.html
https://ria.ru/20250331/tramp-2008322811.html
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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, верховная рада украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, НАТО
В Раде рассказали, какие два ультиматума Трамп поставил Зеленскому

Дубинский: Трамп поставил ультиматум Зеленскому по ресурсной сделке и НАТО

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поставил жесткие условия Владимиру Зеленскому по сделке по редкоземельным металлам и вступлению в НАТО, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

"А между тем — это ультиматум: никакого НАТО и никакого изменения условий сделки", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
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Вчера, 14:22
Депутат утверждает, что приоритет Трампа — остановка конфликта, в идеале "быстро, дешево и без разрушения рынков".

Кроме того, глава Белого дома не воспринимает Зеленского как равного партнера, в отличие от президента России Владимира Путина.

В понедельник Трамп заявил, что Зеленского ждут очень большие проблемы, если тот попытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам. Так же он добавил, что глава киевского режима хочет вступления Украины в НАТО, но понимает, что этого никогда не случится.

На прошлой неделе депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, не в пользу Киева. По его словам, документ предполагает участие Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины.
Зеленский, в свою очередь, обвинил США в изменении условий соглашения. Он также отказался признать ранее предоставленную Вашингтоном помощь долгом.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныНАТО
 
 
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