https://ria.ru/20250331/dubinskiy-2008434545.html

В Раде рассказали, какие два ультиматума Трамп поставил Зеленскому

В Раде рассказали, какие два ультиматума Трамп поставил Зеленскому - РИА Новости, 31.03.2025

В Раде рассказали, какие два ультиматума Трамп поставил Зеленскому

Президент США Дональд Трамп поставил жесткие условия Владимиру Зеленскому по сделке по редкоземельным металлам и вступлению в НАТО, написал в Telegram-канале... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T15:53:00+03:00

2025-03-31T15:53:00+03:00

2025-03-31T15:53:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поставил жесткие условия Владимиру Зеленскому по сделке по редкоземельным металлам и вступлению в НАТО, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. "А между тем — это ультиматум: никакого НАТО и никакого изменения условий сделки", — говорится в публикации. Депутат утверждает, что приоритет Трампа — остановка конфликта, в идеале "быстро, дешево и без разрушения рынков". Кроме того, глава Белого дома не воспринимает Зеленского как равного партнера, в отличие от президента России Владимира Путина. В понедельник Трамп заявил, что Зеленского ждут очень большие проблемы, если тот попытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам. Так же он добавил, что глава киевского режима хочет вступления Украины в НАТО, но понимает, что этого никогда не случится.На прошлой неделе депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, не в пользу Киева. По его словам, документ предполагает участие Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины.Зеленский, в свою очередь, обвинил США в изменении условий соглашения. Он также отказался признать ранее предоставленную Вашингтоном помощь долгом.

https://ria.ru/20250331/zelenskiy-2008401667.html

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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, верховная рада украины, нато