В Раде рассказали, какие два ультиматума Трамп поставил Зеленскому
Дубинский: Трамп поставил ультиматум Зеленскому по ресурсной сделке и НАТО
© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поставил жесткие условия Владимиру Зеленскому по сделке по редкоземельным металлам и вступлению в НАТО, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"А между тем — это ультиматум: никакого НАТО и никакого изменения условий сделки", — говорится в публикации.
"А между тем — это ультиматум: никакого НАТО и никакого изменения условий сделки", — говорится в публикации.
Депутат утверждает, что приоритет Трампа — остановка конфликта, в идеале "быстро, дешево и без разрушения рынков".
Кроме того, глава Белого дома не воспринимает Зеленского как равного партнера, в отличие от президента России Владимира Путина.
В понедельник Трамп заявил, что Зеленского ждут очень большие проблемы, если тот попытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам. Так же он добавил, что глава киевского режима хочет вступления Украины в НАТО, но понимает, что этого никогда не случится.
На прошлой неделе депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, не в пользу Киева. По его словам, документ предполагает участие Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины.
Кроме того, глава Белого дома не воспринимает Зеленского как равного партнера, в отличие от президента России Владимира Путина.
В понедельник Трамп заявил, что Зеленского ждут очень большие проблемы, если тот попытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам. Так же он добавил, что глава киевского режима хочет вступления Украины в НАТО, но понимает, что этого никогда не случится.
На прошлой неделе депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, не в пользу Киева. По его словам, документ предполагает участие Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины.
Зеленский, в свою очередь, обвинил США в изменении условий соглашения. Он также отказался признать ранее предоставленную Вашингтоном помощь долгом.