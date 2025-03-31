https://ria.ru/20250331/dtp-2008499581.html

Недалеко от аварии с микроавтобусом под Мариуполем произошло еще одно ДТП

Недалеко от аварии с микроавтобусом под Мариуполем произошло еще одно ДТП - РИА Новости, 31.03.2025

Недалеко от аварии с микроавтобусом под Мариуполем произошло еще одно ДТП

По меньшей мере один человек пострадал в результате второго ДТП, произошедшего недалеко от аварии с микроавтобусом на автодороге "Новороссия", сообщили в МВД по РИА Новости, 31.03.2025

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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. По меньшей мере один человек пострадал в результате второго ДТП, произошедшего недалеко от аварии с микроавтобусом на автодороге "Новороссия", сообщили в МВД по ДНР. Ранее в МВД по ДНР сообщили РИА Новости, что пять человек погибли, шесть ранены в результате ДТП с микроавтобусом на дороге из Мариуполя. Позже глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что число погибших в ДТП увеличилось до шести - водитель микроавтобуса скончался в больнице. ДТП произошло 31 марта на трассе "Новороссия" в районе села Бердянское. Микроавтобус, следовавший по маршруту Краснодар - Мариуполь, столкнулся с машиной дорожно-коммунальной техники. "Затор, возникший около места дорожно-транспортного происшествия на автодороге Мариуполь – Безыменное, стал местом еще одного ДТП. Водитель автомобиля Skoda Fabia совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении грузовым автомобилем", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По предварительной информации, пострадал один человек, причины аварии уточняются.

https://ria.ru/20250331/dtp-2008471135.html

https://ria.ru/20250324/dtp-2006920524.html

мариуполь

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мариуполь, донецкая народная республика, происшествия, россия, дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии)