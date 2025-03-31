https://ria.ru/20250331/dtp-2008499581.html
Недалеко от аварии с микроавтобусом под Мариуполем произошло еще одно ДТП
Недалеко от аварии с микроавтобусом под Мариуполем произошло еще одно ДТП - РИА Новости, 31.03.2025
Недалеко от аварии с микроавтобусом под Мариуполем произошло еще одно ДТП
По меньшей мере один человек пострадал в результате второго ДТП, произошедшего недалеко от аварии с микроавтобусом на автодороге "Новороссия", сообщили в МВД по РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T19:26:00+03:00
2025-03-31T19:26:00+03:00
2025-03-31T19:27:00+03:00
мариуполь
донецкая народная республика
происшествия
россия
дтп
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008499326_7:0:1271:711_1920x0_80_0_0_43bd626abe09f0cc241707d413f06e34.jpg
ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. По меньшей мере один человек пострадал в результате второго ДТП, произошедшего недалеко от аварии с микроавтобусом на автодороге "Новороссия", сообщили в МВД по ДНР. Ранее в МВД по ДНР сообщили РИА Новости, что пять человек погибли, шесть ранены в результате ДТП с микроавтобусом на дороге из Мариуполя. Позже глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что число погибших в ДТП увеличилось до шести - водитель микроавтобуса скончался в больнице. ДТП произошло 31 марта на трассе "Новороссия" в районе села Бердянское. Микроавтобус, следовавший по маршруту Краснодар - Мариуполь, столкнулся с машиной дорожно-коммунальной техники. "Затор, возникший около места дорожно-транспортного происшествия на автодороге Мариуполь – Безыменное, стал местом еще одного ДТП. Водитель автомобиля Skoda Fabia совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении грузовым автомобилем", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По предварительной информации, пострадал один человек, причины аварии уточняются.
https://ria.ru/20250331/dtp-2008471135.html
https://ria.ru/20250324/dtp-2006920524.html
мариуполь
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008499326_165:0:1113:711_1920x0_80_0_0_2c33644de9ceaa5f44f56ba0b17e8ba9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, донецкая народная республика, происшествия, россия, дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Россия, ДТП, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Недалеко от аварии с микроавтобусом под Мариуполем произошло еще одно ДТП
МВД: из-за затора после ДТП под Мариуполем произошла авария, пострадал человек