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Недалеко от аварии с микроавтобусом под Мариуполем произошло еще одно ДТП - РИА Новости, 31.03.2025
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19:26 31.03.2025 (обновлено: 19:27 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/dtp-2008499581.html
Недалеко от аварии с микроавтобусом под Мариуполем произошло еще одно ДТП
Недалеко от аварии с микроавтобусом под Мариуполем произошло еще одно ДТП - РИА Новости, 31.03.2025
Недалеко от аварии с микроавтобусом под Мариуполем произошло еще одно ДТП
По меньшей мере один человек пострадал в результате второго ДТП, произошедшего недалеко от аварии с микроавтобусом на автодороге "Новороссия", сообщили в МВД по РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T19:26:00+03:00
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мариуполь
донецкая народная республика
происшествия
россия
дтп
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. По меньшей мере один человек пострадал в результате второго ДТП, произошедшего недалеко от аварии с микроавтобусом на автодороге "Новороссия", сообщили в МВД по ДНР. Ранее в МВД по ДНР сообщили РИА Новости, что пять человек погибли, шесть ранены в результате ДТП с микроавтобусом на дороге из Мариуполя. Позже глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что число погибших в ДТП увеличилось до шести - водитель микроавтобуса скончался в больнице. ДТП произошло 31 марта на трассе "Новороссия" в районе села Бердянское. Микроавтобус, следовавший по маршруту Краснодар - Мариуполь, столкнулся с машиной дорожно-коммунальной техники. "Затор, возникший около места дорожно-транспортного происшествия на автодороге Мариуполь – Безыменное, стал местом еще одного ДТП. Водитель автомобиля Skoda Fabia совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении грузовым автомобилем", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По предварительной информации, пострадал один человек, причины аварии уточняются.
https://ria.ru/20250331/dtp-2008471135.html
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мариуполь, донецкая народная республика, происшествия, россия, дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Россия, ДТП, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Недалеко от аварии с микроавтобусом под Мариуполем произошло еще одно ДТП

МВД: из-за затора после ДТП под Мариуполем произошла авария, пострадал человек

© МВД по ДНРНа месте ДТП под Мариуполем. Кадр видео
На месте ДТП под Мариуполем. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© МВД по ДНР
На месте ДТП под Мариуполем. Кадр видео
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. По меньшей мере один человек пострадал в результате второго ДТП, произошедшего недалеко от аварии с микроавтобусом на автодороге "Новороссия", сообщили в МВД по ДНР.
Ранее в МВД по ДНР сообщили РИА Новости, что пять человек погибли, шесть ранены в результате ДТП с микроавтобусом на дороге из Мариуполя. Позже глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что число погибших в ДТП увеличилось до шести - водитель микроавтобуса скончался в больнице. ДТП произошло 31 марта на трассе "Новороссия" в районе села Бердянское. Микроавтобус, следовавший по маршруту Краснодар - Мариуполь, столкнулся с машиной дорожно-коммунальной техники.
На месте ДТП с участием автобуса в Уфе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
В Уфе автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
Вчера, 17:49
"Затор, возникший около места дорожно-транспортного происшествия на автодороге Мариуполь – Безыменное, стал местом еще одного ДТП. Водитель автомобиля Skoda Fabia совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении грузовым автомобилем", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадал один человек, причины аварии уточняются.
На месте ДТП с участием автобуса в Красноярском крае, 7 ноября 2024 года - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2024-2025 годах
24 марта, 12:43
 
МариупольДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияРоссияДТПМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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