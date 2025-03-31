https://ria.ru/20250331/dtp-2008498292.html

Число погибших в ДТП с автобусом на Алтае выросло до двух

Число погибших в ДТП с автобусом на Алтае выросло до двух - РИА Новости, 31.03.2025

Число погибших в ДТП с автобусом на Алтае выросло до двух

Число погибших в ДТП с автобусом в Алтайском крае выросло до двух, скончались пассажирка автобуса и пассажир легкового автомобиля, СУСК РФ по региону проводит... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T19:15:00+03:00

2025-03-31T19:15:00+03:00

2025-03-31T19:17:00+03:00

происшествия

алтайский край

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бийский район

дтп

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БАРНАУЛ, 31 мар – РИА Новости. Число погибших в ДТП с автобусом в Алтайском крае выросло до двух, скончались пассажирка автобуса и пассажир легкового автомобиля, СУСК РФ по региону проводит проверку, сообщили в ведомстве. В понедельник вечером в Бийском районе Алтайского края произошло столкновение автомобиля и рейсового автобуса, следовавшего по маршруту "Бийск-Первомайское" с пассажирами. В МВД РФ по региону сообщали, что водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем Geel, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автобусом. Было известно об одном погибшем. Региональная прокуратура уточняла, что пострадавших двое, а пресс-служба МВД - что четверо. "В результате ДТП погибла женщина-пассажир автобуса, а также пассажир легкового автомобиля. По данному факту следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), - сообщили в СУСК по региону.

https://ria.ru/20250331/dtp-2008441612.html

https://ria.ru/20250324/dtp-2006920524.html

алтайский край

россия

бийский район

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происшествия, алтайский край, россия, бийский район, дтп, следственный комитет россии (ск рф)