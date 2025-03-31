Рейтинг@Mail.ru
Число погибших в ДТП с автобусом на Алтае выросло до двух - РИА Новости, 31.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:15 31.03.2025 (обновлено: 19:17 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/dtp-2008498292.html
Число погибших в ДТП с автобусом на Алтае выросло до двух
Число погибших в ДТП с автобусом на Алтае выросло до двух - РИА Новости, 31.03.2025
Число погибших в ДТП с автобусом на Алтае выросло до двух
Число погибших в ДТП с автобусом в Алтайском крае выросло до двух, скончались пассажирка автобуса и пассажир легкового автомобиля, СУСК РФ по региону проводит... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T19:15:00+03:00
2025-03-31T19:17:00+03:00
происшествия
алтайский край
россия
бийский район
дтп
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008457823_0:58:958:597_1920x0_80_0_0_202ef22a50758ff0f21783b5d270269b.jpg
БАРНАУЛ, 31 мар – РИА Новости. Число погибших в ДТП с автобусом в Алтайском крае выросло до двух, скончались пассажирка автобуса и пассажир легкового автомобиля, СУСК РФ по региону проводит проверку, сообщили в ведомстве. В понедельник вечером в Бийском районе Алтайского края произошло столкновение автомобиля и рейсового автобуса, следовавшего по маршруту "Бийск-Первомайское" с пассажирами. В МВД РФ по региону сообщали, что водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем Geel, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автобусом. Было известно об одном погибшем. Региональная прокуратура уточняла, что пострадавших двое, а пресс-служба МВД - что четверо. "В результате ДТП погибла женщина-пассажир автобуса, а также пассажир легкового автомобиля. По данному факту следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), - сообщили в СУСК по региону.
https://ria.ru/20250331/dtp-2008441612.html
https://ria.ru/20250324/dtp-2006920524.html
алтайский край
россия
бийский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008457823_0:0:848:636_1920x0_80_0_0_9ce8371baaf40fa6033a6f1a113c3bcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, алтайский край, россия, бийский район, дтп, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Алтайский край, Россия, Бийский район, ДТП, Следственный комитет России (СК РФ)
Число погибших в ДТП с автобусом на Алтае выросло до двух

СК: в ДТП с автобусом в Бийском районе Алтайского края погибли две пассажирки

© Фото : прокуратура Алтайского краяНа месте ДТП с участием автобуса в Алтайском крае
На месте ДТП с участием автобуса в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : прокуратура Алтайского края
На месте ДТП с участием автобуса в Алтайском крае
Читать ria.ru в
Дзен
БАРНАУЛ, 31 мар – РИА Новости. Число погибших в ДТП с автобусом в Алтайском крае выросло до двух, скончались пассажирка автобуса и пассажир легкового автомобиля, СУСК РФ по региону проводит проверку, сообщили в ведомстве.
В понедельник вечером в Бийском районе Алтайского края произошло столкновение автомобиля и рейсового автобуса, следовавшего по маршруту "Бийск-Первомайское" с пассажирами. В МВД РФ по региону сообщали, что водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем Geel, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автобусом. Было известно об одном погибшем. Региональная прокуратура уточняла, что пострадавших двое, а пресс-служба МВД - что четверо.
На месте ДТП с микроавтобусом под Мариуполем. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Микроавтобус попал в ДТП на дороге под Мариуполем, есть погибшие
Вчера, 16:09
"В результате ДТП погибла женщина-пассажир автобуса, а также пассажир легкового автомобиля. По данному факту следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), - сообщили в СУСК по региону.
На месте ДТП с участием автобуса в Красноярском крае, 7 ноября 2024 года - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2024-2025 годах
24 марта, 12:43
 
ПроисшествияАлтайский крайРоссияБийский районДТПСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала