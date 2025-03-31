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Число погибших в ДТП в ДНР выросло до шести - РИА Новости, 31.03.2025
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17:51 31.03.2025 (обновлено: 17:52 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/dtp-2008471301.html
Число погибших в ДТП в ДНР выросло до шести
Число погибших в ДТП в ДНР выросло до шести - РИА Новости, 31.03.2025
Число погибших в ДТП в ДНР выросло до шести
Число погибших в ДТП на автодороге "Новороссия" в ДНР выросло до шести, водитель микроавтобуса скончался в больнице, сообщил глава региона Денис Пушилин в своем РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T17:51:00+03:00
2025-03-31T17:52:00+03:00
донецкая народная республика
краснодар
мариуполь
денис пушилин
происшествия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Число погибших в ДТП на автодороге "Новороссия" в ДНР выросло до шести, водитель микроавтобуса скончался в больнице, сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале. "На данный момент в результате аварии шестеро погибших. Водитель микроавтобуса скончался в больнице", - написал Пушилин. Ранее он сообщал, что трое из шести пострадавших в аварии находятся в тяжелом состоянии, еще трое - в состоянии средней степени тяжести. "Экстренные службы и правоохранительные органы работают на месте происшествия. Приношу соболезнования родственникам погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - добавил Пушилин. ДТП произошло 31 марта на трассе "Новороссия" в районе села Бердянское. Микроавтобус, следовавший по маршруту Краснодар - Мариуполь, столкнулся с машиной дорожно-коммунальной техники.
https://ria.ru/20250324/dtp-2006920524.html
донецкая народная республика
краснодар
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донецкая народная республика, краснодар, мариуполь, денис пушилин, происшествия
Донецкая Народная Республика, Краснодар, Мариуполь, Денис Пушилин, Происшествия
Число погибших в ДТП в ДНР выросло до шести

Глава ДНР Пушилин: число погибших в ДТП на трассе "Новороссия" выросло до шести

© СоцсетиНа месте ДТП с микроавтобусом под Мариуполем. Кадр видео
На месте ДТП с микроавтобусом под Мариуполем. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Соцсети
На месте ДТП с микроавтобусом под Мариуполем. Кадр видео
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Число погибших в ДТП на автодороге "Новороссия" в ДНР выросло до шести, водитель микроавтобуса скончался в больнице, сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«
"На данный момент в результате аварии шестеро погибших. Водитель микроавтобуса скончался в больнице", - написал Пушилин.
Ранее он сообщал, что трое из шести пострадавших в аварии находятся в тяжелом состоянии, еще трое - в состоянии средней степени тяжести.
"Экстренные службы и правоохранительные органы работают на месте происшествия. Приношу соболезнования родственникам погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - добавил Пушилин.
ДТП произошло 31 марта на трассе "Новороссия" в районе села Бердянское. Микроавтобус, следовавший по маршруту Краснодар - Мариуполь, столкнулся с машиной дорожно-коммунальной техники.
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Донецкая Народная РеспубликаКраснодарМариупольДенис ПушилинПроисшествия
 
 
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