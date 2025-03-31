https://ria.ru/20250331/dtp-2008471301.html

Число погибших в ДТП в ДНР выросло до шести

Число погибших в ДТП в ДНР выросло до шести - РИА Новости, 31.03.2025

Число погибших в ДТП в ДНР выросло до шести

Число погибших в ДТП на автодороге "Новороссия" в ДНР выросло до шести, водитель микроавтобуса скончался в больнице, сообщил глава региона Денис Пушилин в своем РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T17:51:00+03:00

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2025-03-31T17:52:00+03:00

донецкая народная республика

краснодар

мариуполь

денис пушилин

происшествия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Число погибших в ДТП на автодороге "Новороссия" в ДНР выросло до шести, водитель микроавтобуса скончался в больнице, сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале. "На данный момент в результате аварии шестеро погибших. Водитель микроавтобуса скончался в больнице", - написал Пушилин. Ранее он сообщал, что трое из шести пострадавших в аварии находятся в тяжелом состоянии, еще трое - в состоянии средней степени тяжести. "Экстренные службы и правоохранительные органы работают на месте происшествия. Приношу соболезнования родственникам погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - добавил Пушилин. ДТП произошло 31 марта на трассе "Новороссия" в районе села Бердянское. Микроавтобус, следовавший по маршруту Краснодар - Мариуполь, столкнулся с машиной дорожно-коммунальной техники.

https://ria.ru/20250324/dtp-2006920524.html

донецкая народная республика

краснодар

мариуполь

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Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, краснодар, мариуполь, денис пушилин, происшествия