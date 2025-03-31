https://ria.ru/20250331/dtp-2008471135.html

В Уфе автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

В Уфе автобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 31.03.2025

В Уфе автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

Пять человек пострадали в результате аварии с автобусом, который наехал на электроопору в Уфе, сообщает прокуратура Башкирии. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T17:49:00+03:00

2025-03-31T17:49:00+03:00

2025-03-31T17:55:00+03:00

происшествия

уфа

республика башкортостан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008472994_0:0:837:471_1920x0_80_0_0_9ed641e2d64233c74d36d78b61098620.jpg

УФА, 31 мар - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате аварии с автобусом, который наехал на электроопору в Уфе, сообщает прокуратура Башкирии. "Возле остановки общественного транспорта "Бульвар Славы" пассажирский автобус марки "Нефаз", двигавшийся по маршруту № 74, совершил наезд на электроопору. По данным Госавтоинспекции Башкортостана в салоне находилось около 20 пассажиров, пятеро из которых с различными травмами доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. По факту аварии проверку проводят сотрудники ГИБДД, прокуратуры и следственных органов.

https://ria.ru/20250328/dtp-2008041200.html

уфа

республика башкортостан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, уфа, республика башкортостан