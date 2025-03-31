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В Уфе автобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 31.03.2025
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17:49 31.03.2025 (обновлено: 17:55 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/dtp-2008471135.html
В Уфе автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
В Уфе автобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 31.03.2025
В Уфе автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
Пять человек пострадали в результате аварии с автобусом, который наехал на электроопору в Уфе, сообщает прокуратура Башкирии. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T17:49:00+03:00
2025-03-31T17:55:00+03:00
происшествия
уфа
республика башкортостан
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УФА, 31 мар - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате аварии с автобусом, который наехал на электроопору в Уфе, сообщает прокуратура Башкирии. "Возле остановки общественного транспорта "Бульвар Славы" пассажирский автобус марки "Нефаз", двигавшийся по маршруту № 74, совершил наезд на электроопору. По данным Госавтоинспекции Башкортостана в салоне находилось около 20 пассажиров, пятеро из которых с различными травмами доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. По факту аварии проверку проводят сотрудники ГИБДД, прокуратуры и следственных органов.
https://ria.ru/20250328/dtp-2008041200.html
уфа
республика башкортостан
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происшествия, уфа, республика башкортостан
Происшествия, Уфа, Республика Башкортостан
В Уфе автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

В Уфе пять пассажиров пострадали из-за наезда рейсового автобуса на электроопору

© Госавтоинспекция БашкортостанаНа месте ДТП с участием автобуса в Уфе. Кадр видео
На месте ДТП с участием автобуса в Уфе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Госавтоинспекция Башкортостана
На месте ДТП с участием автобуса в Уфе. Кадр видео
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УФА, 31 мар - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате аварии с автобусом, который наехал на электроопору в Уфе, сообщает прокуратура Башкирии.
"Возле остановки общественного транспорта "Бульвар Славы" пассажирский автобус марки "Нефаз", двигавшийся по маршруту № 74, совершил наезд на электроопору. По данным Госавтоинспекции Башкортостана в салоне находилось около 20 пассажиров, пятеро из которых с различными травмами доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
По факту аварии проверку проводят сотрудники ГИБДД, прокуратуры и следственных органов.
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ПроисшествияУфаРеспублика Башкортостан
 
 
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