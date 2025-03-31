https://ria.ru/20250331/dtp-2008456747.html

На Алтае автобус попал в ДТП, есть погибший и пострадавшие

На Алтае автобус попал в ДТП, есть погибший и пострадавшие - РИА Новости, 31.03.2025

На Алтае автобус попал в ДТП, есть погибший и пострадавшие

Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Алтайском крае, сообщила РИА Новости помощник прокурора региона Мария Антошкина. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T17:01:00+03:00

2025-03-31T17:01:00+03:00

2025-03-31T17:55:00+03:00

происшествия

алтайский край

бийский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008457823_0:58:958:597_1920x0_80_0_0_202ef22a50758ff0f21783b5d270269b.jpg

БАРНАУЛ, 31 мар – РИА Новости. Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Алтайском крае, сообщила РИА Новости помощник прокурора региона Мария Антошкина. "Предварительно установлено, что сегодня, 31 марта 2025 года, в Бийском районе на автодороге произошло столкновение автомобиля и рейсового автобуса, следовавшего по маршруту "Бийск-Первомайское" с пассажирами", - рассказала Антошкина. Она добавила, что по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке граждан, причин и условий, способствовавших происшествию. Антошкина уточнила, что, предварительно, погибший и пострадавшие - пассажиры автобуса. Она отметила, что итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере дорожного травматизма и организации движения. Аппаратом прокуратуры региона контролируется ход проверки и принятие процессуального решения предварительного следствия.В пресс-службе регионального главка МВД позже уточнили, что медицинская помощь была оказана четырем пассажирам."Предварительно установлено, что водитель, мужчина 1978 года рождения, управляя автомобилем Geely, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с пассажироперевозящим автобусом (осуществляющим регулярные перевозки), в момент ДТП в салоне находились шесть пассажиров. В результате ДТП погибла пассажир автобуса (женщина, анкетные данные устанавливаются), медицинская помощь оказана четырем пассажирам, обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сообщили в главке МВД по региону.

https://ria.ru/20250331/dtp-2008471135.html

https://ria.ru/20250324/dtp-2006920524.html

алтайский край

бийский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, алтайский край, бийский район