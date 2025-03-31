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На Алтае автобус попал в ДТП, есть погибший и пострадавшие - РИА Новости, 31.03.2025
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17:01 31.03.2025 (обновлено: 17:55 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/dtp-2008456747.html
На Алтае автобус попал в ДТП, есть погибший и пострадавшие
На Алтае автобус попал в ДТП, есть погибший и пострадавшие - РИА Новости, 31.03.2025
На Алтае автобус попал в ДТП, есть погибший и пострадавшие
Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Алтайском крае, сообщила РИА Новости помощник прокурора региона Мария Антошкина. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T17:01:00+03:00
2025-03-31T17:55:00+03:00
происшествия
алтайский край
бийский район
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БАРНАУЛ, 31 мар – РИА Новости. Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Алтайском крае, сообщила РИА Новости помощник прокурора региона Мария Антошкина. "Предварительно установлено, что сегодня, 31 марта 2025 года, в Бийском районе на автодороге произошло столкновение автомобиля и рейсового автобуса, следовавшего по маршруту "Бийск-Первомайское" с пассажирами", - рассказала Антошкина. Она добавила, что по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке граждан, причин и условий, способствовавших происшествию. Антошкина уточнила, что, предварительно, погибший и пострадавшие - пассажиры автобуса. Она отметила, что итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере дорожного травматизма и организации движения. Аппаратом прокуратуры региона контролируется ход проверки и принятие процессуального решения предварительного следствия.В пресс-службе регионального главка МВД позже уточнили, что медицинская помощь была оказана четырем пассажирам."Предварительно установлено, что водитель, мужчина 1978 года рождения, управляя автомобилем Geely, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с пассажироперевозящим автобусом (осуществляющим регулярные перевозки), в момент ДТП в салоне находились шесть пассажиров. В результате ДТП погибла пассажир автобуса (женщина, анкетные данные устанавливаются), медицинская помощь оказана четырем пассажирам, обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сообщили в главке МВД по региону.
https://ria.ru/20250331/dtp-2008471135.html
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происшествия, алтайский край, бийский район
Происшествия, Алтайский край, Бийский район
На Алтае автобус попал в ДТП, есть погибший и пострадавшие

В Алтайском крае один человек погиб и двое пострадали в ДТП с автобусом

© Фото : прокуратура Алтайского краяНа месте ДТП с участием автобуса в Алтайском крае
На месте ДТП с участием автобуса в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : прокуратура Алтайского края
На месте ДТП с участием автобуса в Алтайском крае
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БАРНАУЛ, 31 мар – РИА Новости. Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Алтайском крае, сообщила РИА Новости помощник прокурора региона Мария Антошкина.
«
"Предварительно установлено, что сегодня, 31 марта 2025 года, в Бийском районе на автодороге произошло столкновение автомобиля и рейсового автобуса, следовавшего по маршруту "Бийск-Первомайское" с пассажирами", - рассказала Антошкина.
Она добавила, что по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке граждан, причин и условий, способствовавших происшествию.
Антошкина уточнила, что, предварительно, погибший и пострадавшие - пассажиры автобуса.
Она отметила, что итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере дорожного травматизма и организации движения. Аппаратом прокуратуры региона контролируется ход проверки и принятие процессуального решения предварительного следствия.
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В пресс-службе регионального главка МВД позже уточнили, что медицинская помощь была оказана четырем пассажирам.
"Предварительно установлено, что водитель, мужчина 1978 года рождения, управляя автомобилем Geely, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с пассажироперевозящим автобусом (осуществляющим регулярные перевозки), в момент ДТП в салоне находились шесть пассажиров. В результате ДТП погибла пассажир автобуса (женщина, анкетные данные устанавливаются), медицинская помощь оказана четырем пассажирам, обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сообщили в главке МВД по региону.
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ПроисшествияАлтайский крайБийский район
 
 
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