https://ria.ru/20250331/dtp-2008441612.html
Микроавтобус попал в ДТП на дороге под Мариуполем, есть погибшие
Микроавтобус попал в ДТП на дороге под Мариуполем, есть погибшие - РИА Новости, 31.03.2025
Микроавтобус попал в ДТП на дороге под Мариуполем, есть погибшие
Пять человек погибли, шесть ранены в результате ДТП с микроавтобусом на автодороге из Мариуполя, сообщили РИА Новости в МВД по ДНР. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T16:09:00+03:00
2025-03-31T16:09:00+03:00
2025-03-31T16:17:00+03:00
мариуполь
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Пять человек погибли, шесть ранены в результате ДТП с микроавтобусом на автодороге из Мариуполя, сообщили РИА Новости в МВД по ДНР. Полиция устанавливает обстоятельства на месте. "Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с участием микроавтобуса... На текущий момент установлено, что в результате столкновения с дорожно-коммунальным транспортом пять пассажиров автобуса погибли и шесть были травмированы", - отмечают в ведомстве. В настоящее время на месте ДТП работает полиция.
https://ria.ru/20250324/dtp-2006920524.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, донецкая народная республика, происшествия
Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Микроавтобус попал в ДТП на дороге под Мариуполем, есть погибшие
МВД ДНР: 5 человек погибли, 6 пострадали в ДТП с микроавтобусом под Мариуполем