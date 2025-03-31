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Микроавтобус попал в ДТП на дороге под Мариуполем, есть погибшие - РИА Новости, 31.03.2025
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16:09 31.03.2025 (обновлено: 16:17 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/dtp-2008441612.html
Микроавтобус попал в ДТП на дороге под Мариуполем, есть погибшие
Микроавтобус попал в ДТП на дороге под Мариуполем, есть погибшие - РИА Новости, 31.03.2025
Микроавтобус попал в ДТП на дороге под Мариуполем, есть погибшие
Пять человек погибли, шесть ранены в результате ДТП с микроавтобусом на автодороге из Мариуполя, сообщили РИА Новости в МВД по ДНР. РИА Новости, 31.03.2025
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мариуполь
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Пять человек погибли, шесть ранены в результате ДТП с микроавтобусом на автодороге из Мариуполя, сообщили РИА Новости в МВД по ДНР. Полиция устанавливает обстоятельства на месте. "Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с участием микроавтобуса... На текущий момент установлено, что в результате столкновения с дорожно-коммунальным транспортом пять пассажиров автобуса погибли и шесть были травмированы", - отмечают в ведомстве. В настоящее время на месте ДТП работает полиция.
https://ria.ru/20250324/dtp-2006920524.html
мариуполь
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мариуполь, донецкая народная республика, происшествия
Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Микроавтобус попал в ДТП на дороге под Мариуполем, есть погибшие

МВД ДНР: 5 человек погибли, 6 пострадали в ДТП с микроавтобусом под Мариуполем

© СоцсетиНа месте ДТП с микроавтобусом под Мариуполем. Кадр видео
На месте ДТП с микроавтобусом под Мариуполем. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Соцсети
На месте ДТП с микроавтобусом под Мариуполем. Кадр видео
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Пять человек погибли, шесть ранены в результате ДТП с микроавтобусом на автодороге из Мариуполя, сообщили РИА Новости в МВД по ДНР.
Полиция устанавливает обстоятельства на месте.
"Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с участием микроавтобуса... На текущий момент установлено, что в результате столкновения с дорожно-коммунальным транспортом пять пассажиров автобуса погибли и шесть были травмированы", - отмечают в ведомстве.
В настоящее время на месте ДТП работает полиция.
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