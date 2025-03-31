https://ria.ru/20250331/dtp-2008441612.html

Микроавтобус попал в ДТП на дороге под Мариуполем, есть погибшие

Микроавтобус попал в ДТП на дороге под Мариуполем, есть погибшие - РИА Новости, 31.03.2025

Микроавтобус попал в ДТП на дороге под Мариуполем, есть погибшие

Пять человек погибли, шесть ранены в результате ДТП с микроавтобусом на автодороге из Мариуполя, сообщили РИА Новости в МВД по ДНР. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T16:09:00+03:00

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2025-03-31T16:17:00+03:00

мариуполь

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Пять человек погибли, шесть ранены в результате ДТП с микроавтобусом на автодороге из Мариуполя, сообщили РИА Новости в МВД по ДНР. Полиция устанавливает обстоятельства на месте. "Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с участием микроавтобуса... На текущий момент установлено, что в результате столкновения с дорожно-коммунальным транспортом пять пассажиров автобуса погибли и шесть были травмированы", - отмечают в ведомстве. В настоящее время на месте ДТП работает полиция.

https://ria.ru/20250324/dtp-2006920524.html

мариуполь

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

мариуполь, донецкая народная республика, происшествия