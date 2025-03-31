Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде автобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие - РИА Новости, 31.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:32 31.03.2025 (обновлено: 12:40 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/dtp-2008372746.html
В Нижнем Новгороде автобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие
В Нижнем Новгороде автобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие - РИА Новости, 31.03.2025
В Нижнем Новгороде автобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие
Три человека пострадали при столкновении автобуса и легкового автомобиля в Нижнем Новгороде, сообщила трудовая инспекция региона. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T12:32:00+03:00
2025-03-31T12:40:00+03:00
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008374530_0:6:1200:681_1920x0_80_0_0_afae65ec21028e46dad439705f1f4d39.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мар - РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении автобуса и легкового автомобиля в Нижнем Новгороде, сообщила трудовая инспекция региона. ДТП произошло утром в понедельник на улице Чаадаева. "По предварительной информации, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса маршрута Т-65 и легкового автомобиля. В результате происшествия пострадали три человека", - говорится в сообщении. Прокуратура Нижегородской области сообщила, что взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с участием рейсового автобуса.
https://ria.ru/20250324/dtp-2006920524.html
нижний новгород
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008374530_235:0:1143:681_1920x0_80_0_0_9373f3bfb6b3fa11c711f1d4dc5b3261.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний новгород, нижегородская область
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область
В Нижнем Новгороде автобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие

В Нижнем Новгороде три человека пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой

© Фото : соцсетиДТП с участием автобуса в Нижнем Новгороде
ДТП с участием автобуса в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : соцсети
ДТП с участием автобуса в Нижнем Новгороде
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мар - РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении автобуса и легкового автомобиля в Нижнем Новгороде, сообщила трудовая инспекция региона.
ДТП произошло утром в понедельник на улице Чаадаева.
"По предварительной информации, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса маршрута Т-65 и легкового автомобиля. В результате происшествия пострадали три человека", - говорится в сообщении.
Прокуратура Нижегородской области сообщила, что взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с участием рейсового автобуса.
На месте ДТП с участием автобуса в Красноярском крае, 7 ноября 2024 года - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2024-2025 годах
24 марта, 12:43
 
ПроисшествияНижний НовгородНижегородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала