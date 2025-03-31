https://ria.ru/20250331/dtp-2008372746.html

В Нижнем Новгороде автобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие

В Нижнем Новгороде автобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие - РИА Новости, 31.03.2025

В Нижнем Новгороде автобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие

Три человека пострадали при столкновении автобуса и легкового автомобиля в Нижнем Новгороде, сообщила трудовая инспекция региона. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T12:32:00+03:00

2025-03-31T12:32:00+03:00

2025-03-31T12:40:00+03:00

происшествия

нижний новгород

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мар - РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении автобуса и легкового автомобиля в Нижнем Новгороде, сообщила трудовая инспекция региона. ДТП произошло утром в понедельник на улице Чаадаева. "По предварительной информации, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса маршрута Т-65 и легкового автомобиля. В результате происшествия пострадали три человека", - говорится в сообщении. Прокуратура Нижегородской области сообщила, что взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с участием рейсового автобуса.

https://ria.ru/20250324/dtp-2006920524.html

нижний новгород

нижегородская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, нижний новгород, нижегородская область