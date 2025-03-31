https://ria.ru/20250331/dtp-2008372746.html
В Нижнем Новгороде автобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие
В Нижнем Новгороде автобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие - РИА Новости, 31.03.2025
В Нижнем Новгороде автобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие
Три человека пострадали при столкновении автобуса и легкового автомобиля в Нижнем Новгороде, сообщила трудовая инспекция региона. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T12:32:00+03:00
2025-03-31T12:32:00+03:00
2025-03-31T12:40:00+03:00
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мар - РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении автобуса и легкового автомобиля в Нижнем Новгороде, сообщила трудовая инспекция региона. ДТП произошло утром в понедельник на улице Чаадаева. "По предварительной информации, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса маршрута Т-65 и легкового автомобиля. В результате происшествия пострадали три человека", - говорится в сообщении. Прокуратура Нижегородской области сообщила, что взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с участием рейсового автобуса.
https://ria.ru/20250324/dtp-2006920524.html
нижний новгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний новгород, нижегородская область
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область
В Нижнем Новгороде автобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие
В Нижнем Новгороде три человека пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой