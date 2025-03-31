https://ria.ru/20250331/dtp-2008308630.html
В ДТП с автобусами в Улан-Удэ пострадали шесть человек
В ДТП с автобусами в Улан-Удэ пострадали шесть человек - РИА Новости, 31.03.2025
В ДТП с автобусами в Улан-Удэ пострадали шесть человек
Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в столкновении рейсовых автобусов и легковой машины в столице Бурятии городе Улан-Удэ, сообщает информационный РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T05:33:00+03:00
2025-03-31T05:33:00+03:00
2025-03-31T05:33:00+03:00
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 31 мар – РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в столкновении рейсовых автобусов и легковой машины в столице Бурятии городе Улан-Удэ, сообщает информационный портал регионального МВД. "Сегодня около 7.30 утра (2.30 мск) в микрорайоне Дивизионный произошло столкновение двух пассажирских автобусов, а также с автомобилем Toyota Camry. По предварительным данным, в аварии пострадали шестеро пассажиров, включая двух несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении. Отмечается, что все пострадавшие госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.
https://ria.ru/20250331/primore-2008303239.html
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происшествия, улан-удэ
В ДТП с автобусами в Улан-Удэ пострадали шесть человек
В ДТП с автобусами в Улан-Удэ пострадали шесть человек, в том числе двое детей
УЛАН-УДЭ, 31 мар – РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в столкновении рейсовых автобусов и легковой машины в столице Бурятии городе Улан-Удэ, сообщает информационный портал регионального МВД.
"Сегодня около 7.30 утра (2.30 мск) в микрорайоне Дивизионный произошло столкновение двух пассажирских автобусов, а также с автомобилем Toyota Camry. По предварительным данным, в аварии пострадали шестеро пассажиров, включая двух несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все пострадавшие госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.