https://ria.ru/20250331/donetsk-2008314124.html

Разминирование аэропорта Донецка начнут весной

Разминирование аэропорта Донецка начнут весной - РИА Новости, 31.03.2025

Разминирование аэропорта Донецка начнут весной

Разминирование территории аэропорта Донецка начнут уже этой весной, в дальнейшем предстоит ряд экспертиз, чтобы оценить состояние взлетной полосы и... РИА Новости, 31.03.2025

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2025-03-31T08:04:00+03:00

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специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

денис пушилин

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Разминирование территории аэропорта Донецка начнут уже этой весной, в дальнейшем предстоит ряд экспертиз, чтобы оценить состояние взлетной полосы и запланировать восстановительные работы, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. "Разминирование предполагается уже начать с весны. Это связано и с погодными условиями - есть нормативы, согласно которым запланирована данная работа: осмотр, разминирование, и дальше уже работа специалистов", - сказал Пушилин. Он уточнил, что в течение этого года запланированы только предварительные подготовительные работы. "Восстановительные работы в этом году не запланированы. Потому что надо определиться, что мы будем делать со взлетной полосой, в каком она состоянии. Там целый ряд экспертиз предстоит. Нужно разобрать завалы от старых сооружений. Конечно, необходима работа строителей, чтобы понять, как это будет, предложить варианты, как будет выглядеть аэропорт и прочее", - отметил глава ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк

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донецкая народная республика, донецк, денис пушилин