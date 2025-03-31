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Разминирование аэропорта Донецка начнут весной
Разминирование аэропорта Донецка начнут весной - РИА Новости, 31.03.2025
Разминирование аэропорта Донецка начнут весной
Разминирование территории аэропорта Донецка начнут уже этой весной, в дальнейшем предстоит ряд экспертиз, чтобы оценить состояние взлетной полосы и... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T08:04:00+03:00
2025-03-31T08:04:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Разминирование территории аэропорта Донецка начнут уже этой весной, в дальнейшем предстоит ряд экспертиз, чтобы оценить состояние взлетной полосы и запланировать восстановительные работы, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. "Разминирование предполагается уже начать с весны. Это связано и с погодными условиями - есть нормативы, согласно которым запланирована данная работа: осмотр, разминирование, и дальше уже работа специалистов", - сказал Пушилин. Он уточнил, что в течение этого года запланированы только предварительные подготовительные работы. "Восстановительные работы в этом году не запланированы. Потому что надо определиться, что мы будем делать со взлетной полосой, в каком она состоянии. Там целый ряд экспертиз предстоит. Нужно разобрать завалы от старых сооружений. Конечно, необходима работа строителей, чтобы понять, как это будет, предложить варианты, как будет выглядеть аэропорт и прочее", - отметил глава ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, донецк, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин
Разминирование аэропорта Донецка начнут весной
Пушилин: разминирование территории аэропорта Донецка начнут весной