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Разминирование аэропорта Донецка начнут весной - РИА Новости, 31.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:04 31.03.2025 (обновлено: 08:05 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/donetsk-2008314124.html
Разминирование аэропорта Донецка начнут весной
Разминирование аэропорта Донецка начнут весной - РИА Новости, 31.03.2025
Разминирование аэропорта Донецка начнут весной
Разминирование территории аэропорта Донецка начнут уже этой весной, в дальнейшем предстоит ряд экспертиз, чтобы оценить состояние взлетной полосы и... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T08:04:00+03:00
2025-03-31T08:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Разминирование территории аэропорта Донецка начнут уже этой весной, в дальнейшем предстоит ряд экспертиз, чтобы оценить состояние взлетной полосы и запланировать восстановительные работы, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. "Разминирование предполагается уже начать с весны. Это связано и с погодными условиями - есть нормативы, согласно которым запланирована данная работа: осмотр, разминирование, и дальше уже работа специалистов", - сказал Пушилин. Он уточнил, что в течение этого года запланированы только предварительные подготовительные работы. "Восстановительные работы в этом году не запланированы. Потому что надо определиться, что мы будем делать со взлетной полосой, в каком она состоянии. Там целый ряд экспертиз предстоит. Нужно разобрать завалы от старых сооружений. Конечно, необходима работа строителей, чтобы понять, как это будет, предложить варианты, как будет выглядеть аэропорт и прочее", - отметил глава ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, донецк, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин
Разминирование аэропорта Донецка начнут весной

Пушилин: разминирование территории аэропорта Донецка начнут весной

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкРазрушенные здания на территории Донецкого аэропорта
Разрушенные здания на территории Донецкого аэропорта - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Разрушенные здания на территории Донецкого аэропорта. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Разминирование территории аэропорта Донецка начнут уже этой весной, в дальнейшем предстоит ряд экспертиз, чтобы оценить состояние взлетной полосы и запланировать восстановительные работы, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Разминирование предполагается уже начать с весны. Это связано и с погодными условиями - есть нормативы, согласно которым запланирована данная работа: осмотр, разминирование, и дальше уже работа специалистов", - сказал Пушилин.
Он уточнил, что в течение этого года запланированы только предварительные подготовительные работы.
"Восстановительные работы в этом году не запланированы. Потому что надо определиться, что мы будем делать со взлетной полосой, в каком она состоянии. Там целый ряд экспертиз предстоит. Нужно разобрать завалы от старых сооружений. Конечно, необходима работа строителей, чтобы понять, как это будет, предложить варианты, как будет выглядеть аэропорт и прочее", - отметил глава ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкДенис Пушилин
 
 
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