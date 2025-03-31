https://ria.ru/20250331/dollar-2008304113.html

Эксперты рассказали, сколько доллар будет стоить к началу лета

Эксперты рассказали, сколько доллар будет стоить к началу лета - РИА Новости, 31.03.2025

Эксперты рассказали, сколько доллар будет стоить к началу лета

Укрепление рубля в последние недели происходит под влиянием геополитических факторов — они же будут определять его динамику и в ближайшие месяцы, считают... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T04:11:00+03:00

2025-03-31T04:11:00+03:00

2025-03-31T11:46:00+03:00

экономика

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Укрепление рубля в последние недели происходит под влиянием геополитических факторов — они же будут определять его динамику и в ближайшие месяцы, считают опрошенные РИА Новости аналитики. К началу лета курс доллара, согласно консенсус-прогнозу, составит 92 рубля.Курс доллара по отношению к рублю за последние несколько недель сильно просел: с 10 февраля американская валюта потеряла примерно 14 рублей, и в пятницу, согласно официальному курсу ЦБ, стоила около 84 рублей.Базовый сценарий"Динамика курса рубля сейчас во многом определяется ходом переговоров России — США и геополитической ситуацией. При сохранении текущей геополитической ситуации рубль к началу лету может быть близок к текущим значениям", — считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Согласен с этим и главный экономист компании "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин."Судьба рубля будет в значительно степени зависеть от перспектив изменений геополитической ситуации, оправдавшихся или же нет надежд на восстановление диалога и урегулирования", — отметил он. Поддержку рублю, по мнению управляющего эксперта центра аналитики и экспертизы ПСБ Дениса Попова, продолжат оказывать сохраняющиеся жесткие денежно-кредитные условия, которые ограничивают активность импортеров и, соответственно, спрос на валюту.Однако этого может не хватить для сохранения текущего курса доллара к рублю. Как считает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова, фундаментальных факторов для укрепления национальной валюты сейчас недостаточно. Курс продолжает зависеть от платежного баланса нашей страны, согласился главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов."Он же зависит от внешнеэкономической конъюнктуры, которая в настоящее время остается не слишком благоприятной", — указал он. Может сыграть в пользу доллара и сокращение предложения валюты на российском рынке. В частности, как пояснил главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров, это может произойти после завершения пиковых продаж в рамках налогового периода и необходимости покрытия взятых ранее рублевых кредитов, а также в случае восстановления спроса на валюту со стороны импортеров. Альтернативные вариантыНекоторые аналитики предложили и альтернативные оценки курса доллара, если геополитическая ситуация станет развиваться по более позитивному или, наоборот, негативному сценарию.Так, по мнению Васильева из Совкомбанка, в случае прогресса на переговорах доллар к началу лета может переместиться в диапазон 70-80 рублей. Если же прогресса не будет или случится эскалация, то курс может вернуться к значениям 90-100 рублей.Похожие оценки привел главный научный сотрудник Института Гайдара Сергей Дробышевский. "При снижении геополитической напряженности курс доллара может продолжить устойчиво укрепляться на уровне около 80 рублей за доллар. В то же время любой перерыв или прекращение переговоров России и США могут вызвать возвращение курса к значениям 90-100 рублей за доллар", — отметил он.Согласился с коллегами и Кузьмин из "Ренессанс Капитала": в различных сценариях, от наилучших до возвращения к статус-кво конца прошлого года, справедливый курс может быть в диапазоне от 80 до 100 рублей за доллар.Прогнозы аналитиковБазовые ожидания по курсу доллара к рублю на начало лета представлены ниже (в рублях):

https://ria.ru/20250323/tovary-2006727897.html

https://ria.ru/20250322/dollar-2006667227.html

https://ria.ru/20250310/moshennichestvo-2003996268.html

https://ria.ru/20250322/dollar-2006665472.html

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экономика, россия, сша, михаил васильев, елена воронкова, алексей девятов, совкомбанк, ренессанс капитал , рэу имени г. в. плеханова