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DOGE получил доступ к системе начисления зарплат чиновникам, пишут СМИ - РИА Новости, 31.03.2025
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14:29 31.03.2025
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DOGE получил доступ к системе начисления зарплат чиновникам, пишут СМИ
DOGE получил доступ к системе начисления зарплат чиновникам, пишут СМИ - РИА Новости, 31.03.2025
DOGE получил доступ к системе начисления зарплат чиновникам, пишут СМИ
Департамент эффективности государственного управления (DOGE) США, возглавляемый предпринимателем Илоном Маском, получил доступ к системе начисления заработной... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T14:29:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Департамент эффективности государственного управления (DOGE) США, возглавляемый предпринимателем Илоном Маском, получил доступ к системе начисления заработной платы, которая обслуживает более 270 тысяч госслужащих, пишет газета New York Times со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, по меньшей мере две сотрудницы DOGE запросили административный доступ высокого уровня к системе начисления зарплаты, благодаря чему они теперь могут самостоятельно вносить изменения в статусы занятости сотрудников, их уровни компенсации, медицинские льготы и другие данные. "Члены департамента по повышению эффективности правительства... получили доступ к системе начисления заработной платы, которая обслуживает около 276 тысяч федеральных сотрудников в десятках ведомств... Получив доступ к системе, которая находится в ведении министерства внутренних дел, сотрудники DOGE теперь могут видеть конфиденциальные данные работников, такие, как номера социального страхования, а также получили возможность проще нанимать и увольнять сотрудников", - говорится в материале газеты. Как пишет New York Times, сотрудницы DOGE "настаивали" на том, чтобы им предоставили доступ, вследствие чего сотрудники МВД составили служебную записку, в которой отметили необычность их запроса и "крайне конфиденциальный" характер той информации, которую они хотели получить. Газета также сообщает, что сотрудники отдела информационной безопасности в МВД США выступили против предоставления доступа работникам DOGE, опасаясь, что после этого информация о сотрудниках МВД может стать более уязвимой для кибератак. При этом, указывает издание, ИТ-специалисты, которые возражали против предоставления департаменту доступа к системе, были отправлены в административный отпуск, их действия стали предметом разбирательства. Департамент DOGE был создан указом президента США Дональда Трампа 20 января, он отвечает за модернизацию федеральных технологий и программного обеспечения для повышения эффективности и производительности госуправления.
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сша, илон маск, дональд трамп, в мире
США, Илон Маск, Дональд Трамп, В мире
DOGE получил доступ к системе начисления зарплат чиновникам, пишут СМИ

NYT: департамент Маска получил доступ к системе начисления зарплат чиновникам

© AP Photo / Jose Luis MaganaИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Департамент эффективности государственного управления (DOGE) США, возглавляемый предпринимателем Илоном Маском, получил доступ к системе начисления заработной платы, которая обслуживает более 270 тысяч госслужащих, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, по меньшей мере две сотрудницы DOGE запросили административный доступ высокого уровня к системе начисления зарплаты, благодаря чему они теперь могут самостоятельно вносить изменения в статусы занятости сотрудников, их уровни компенсации, медицинские льготы и другие данные.
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"Члены департамента по повышению эффективности правительства... получили доступ к системе начисления заработной платы, которая обслуживает около 276 тысяч федеральных сотрудников в десятках ведомств... Получив доступ к системе, которая находится в ведении министерства внутренних дел, сотрудники DOGE теперь могут видеть конфиденциальные данные работников, такие, как номера социального страхования, а также получили возможность проще нанимать и увольнять сотрудников", - говорится в материале газеты.
Как пишет New York Times, сотрудницы DOGE "настаивали" на том, чтобы им предоставили доступ, вследствие чего сотрудники МВД составили служебную записку, в которой отметили необычность их запроса и "крайне конфиденциальный" характер той информации, которую они хотели получить. Газета также сообщает, что сотрудники отдела информационной безопасности в МВД США выступили против предоставления доступа работникам DOGE, опасаясь, что после этого информация о сотрудниках МВД может стать более уязвимой для кибератак.
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При этом, указывает издание, ИТ-специалисты, которые возражали против предоставления департаменту доступа к системе, были отправлены в административный отпуск, их действия стали предметом разбирательства.
Департамент DOGE был создан указом президента США Дональда Трампа 20 января, он отвечает за модернизацию федеральных технологий и программного обеспечения для повышения эффективности и производительности госуправления.
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