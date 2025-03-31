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Додик посетил Могилу неизвестного солдата в Москве - РИА Новости, 31.03.2025
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22:50 31.03.2025 (обновлено: 22:55 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/dodik-2008518771.html
Додик посетил Могилу неизвестного солдата в Москве
Додик посетил Могилу неизвестного солдата в Москве - РИА Новости, 31.03.2025
Додик посетил Могилу неизвестного солдата в Москве
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик прибыл в Москву и посетил Могилу Неизвестного солдата, о чем сообщил в соцсети Х. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T22:50:00+03:00
2025-03-31T22:55:00+03:00
в мире
босния и герцеговина
москва
россия
милорад додик
могила неизвестного солдата
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БЕЛГРАД, 31 мар – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик прибыл в Москву и посетил Могилу Неизвестного солдата, о чем сообщил в соцсети Х."Я прибыл в Москву. Каждый мой визит сюда начинаю с посещения Могилы Неизвестного солдата, чтобы отдать почести 28 миллионам погибших русских людей во Второй мировой войне. Здесь я снова буду 9 мая по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина на праздновании 80-летия Победы над фашизмом, когда больше всего страдали русский и сербские народы", - заявил Додик в видеозаписи.Он добавил, что историческую правду о страданиях русского, сербского и еврейского народов во Второй мировой войне невозможно изменить."У России есть наша поддержка. Она – страна, которая столкнулась с многими вызовами в прошедшие века и показала, что может защитить свою самостоятельность и независимость. Поэтому президент Путин – мировой исторический лидер российского народа. То, что он сделал, чтобы Россия возродилась, сделали только редкие люди в истории", - подчеркнул лидер боснийских сербов.Додик 24 марта участвовал в мемориальных мероприятиях в Сербии на 26-й годовщине начала бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия. Во вторник пограничная полиция БиГ официально заявила, что начала расследование по факту пересечения Додиком госграницы, так как прокуратура БиГ 12 марта постановила задержать его, а суд БиГ 18 марта подписал объявление в розыск. Додик 25 марта посетил Израиль для участия в двухдневной конференции об антисемитизме, наряду с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом. Двадцать седьмого марта Сербия направила руководству Интерпола ноту протеста из-за запроса властей Боснии и Герцеговины на выдачу международного ордера для розыска президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика и председателя скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича.Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала Агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС БиГ Радована Вишковича и председателя скупщины (парламента) Ненада Стевандича.Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
https://ria.ru/20241118/dodik-1984433045.html
https://ria.ru/20250322/voennye-2006680777.html
https://ria.ru/20250322/vuchich-2006655187.html
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в мире, босния и герцеговина, москва, россия, милорад додик, могила неизвестного солдата
В мире, Босния и Герцеговина, Москва, Россия, Милорад Додик, Могила Неизвестного солдата
Додик посетил Могилу неизвестного солдата в Москве

Президент РС БиГ прибыл в Москву и посетил Могилу неизвестного солдата

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМилорад Додик
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Милорад Додик. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 31 мар – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик прибыл в Москву и посетил Могилу Неизвестного солдата, о чем сообщил в соцсети Х.
"Я прибыл в Москву. Каждый мой визит сюда начинаю с посещения Могилы Неизвестного солдата, чтобы отдать почести 28 миллионам погибших русских людей во Второй мировой войне. Здесь я снова буду 9 мая по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина на праздновании 80-летия Победы над фашизмом, когда больше всего страдали русский и сербские народы", - заявил Додик в видеозаписи.
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Путин пригласил президента Республики Сербской на 80-летие Победы в Москву
18 ноября 2024, 17:17
Он добавил, что историческую правду о страданиях русского, сербского и еврейского народов во Второй мировой войне невозможно изменить.
России есть наша поддержка. Она – страна, которая столкнулась с многими вызовами в прошедшие века и показала, что может защитить свою самостоятельность и независимость. Поэтому президент Путин – мировой исторический лидер российского народа. То, что он сделал, чтобы Россия возродилась, сделали только редкие люди в истории", - подчеркнул лидер боснийских сербов.
Додик 24 марта участвовал в мемориальных мероприятиях в Сербии на 26-й годовщине начала бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия. Во вторник пограничная полиция БиГ официально заявила, что начала расследование по факту пересечения Додиком госграницы, так как прокуратура БиГ 12 марта постановила задержать его, а суд БиГ 18 марта подписал объявление в розыск. Додик 25 марта посетил Израиль для участия в двухдневной конференции об антисемитизме, наряду с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом. Двадцать седьмого марта Сербия направила руководству Интерпола ноту протеста из-за запроса властей Боснии и Герцеговины на выдачу международного ордера для розыска президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика и председателя скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича.
Военнослужащие на военном параде в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Российские и сербские военные будут вместе маршировать на параде Победы
22 марта, 17:10
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала Агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС БиГ Радована Вишковича и председателя скупщины (парламента) Ненада Стевандича.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Россия ждет Вучича в Москве на мероприятия по случаю 80-летия Победы
22 марта, 13:25
 
В миреБосния и ГерцеговинаМоскваРоссияМилорад ДодикМогила Неизвестного солдата
 
 
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