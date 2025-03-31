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Подполье сообщило о поражении пункта временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 31.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:39 31.03.2025 (обновлено: 11:46 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/dnr-2008355667.html
Подполье сообщило о поражении пункта временной дислокации ВСУ
Подполье сообщило о поражении пункта временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 31.03.2025
Подполье сообщило о поражении пункта временной дислокации ВСУ
Удары нанесены в подконтрольной ВСУ части ДНР по пункту временной дислокации украинских военных, артиллеристам и ангарам с техникой, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T11:39:00+03:00
2025-03-31T11:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
славянск
краматорск
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Удары нанесены в подконтрольной ВСУ части ДНР по пункту временной дислокации украинских военных, артиллеристам и ангарам с техникой, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."ДНР – пять ударов, не считая работы на линии боевого соприкосновения. Два — на окраине Славянска, один точно попал в пункт временной дислокации. Потери...: 10–12 человек... Также прилетело по артиллеристам. Один удар на окраине Краматорска, еще один в районе. Один удар в районе Покровска — попали в ангар с техникой", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250331/podpole-2008355789.html
россия
киев
донецкая народная республика
славянск
краматорск
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россия, киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, славянск, краматорск, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Славянск, Краматорск, Сергей Лебедев
Подполье сообщило о поражении пункта временной дислокации ВСУ

Лебедев: ВС РФ нанесли пять ударов по пункту временной дислокации ВСУ

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Удары нанесены в подконтрольной ВСУ части ДНР по пункту временной дислокации украинских военных, артиллеристам и ангарам с техникой, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«
"ДНР – пять ударов, не считая работы на линии боевого соприкосновения. Два — на окраине Славянска, один точно попал в пункт временной дислокации. Потери...: 10–12 человек... Также прилетело по артиллеристам. Один удар на окраине Краматорска, еще один в районе. Один удар в районе Покровска — попали в ангар с техникой", - сообщил собеседник агентства.
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Подполье сообщило об ударе по авиабазе ВСУ в Полтавской области
11:40
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСлавянскКраматорскСергей Лебедев
 
 
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