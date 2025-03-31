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Подполье сообщило о поражении пункта временной дислокации ВСУ
Подполье сообщило о поражении пункта временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 31.03.2025
Подполье сообщило о поражении пункта временной дислокации ВСУ
Удары нанесены в подконтрольной ВСУ части ДНР по пункту временной дислокации украинских военных, артиллеристам и ангарам с техникой, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T11:39:00+03:00
2025-03-31T11:39:00+03:00
2025-03-31T11:46:00+03:00
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Удары нанесены в подконтрольной ВСУ части ДНР по пункту временной дислокации украинских военных, артиллеристам и ангарам с техникой, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."ДНР – пять ударов, не считая работы на линии боевого соприкосновения. Два — на окраине Славянска, один точно попал в пункт временной дислокации. Потери...: 10–12 человек... Также прилетело по артиллеристам. Один удар на окраине Краматорска, еще один в районе. Один удар в районе Покровска — попали в ангар с техникой", - сообщил собеседник агентства.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Славянск, Краматорск, Сергей Лебедев
Подполье сообщило о поражении пункта временной дислокации ВСУ
Лебедев: ВС РФ нанесли пять ударов по пункту временной дислокации ВСУ