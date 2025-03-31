https://ria.ru/20250331/dnr-2008355667.html

Подполье сообщило о поражении пункта временной дислокации ВСУ

Подполье сообщило о поражении пункта временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 31.03.2025

Подполье сообщило о поражении пункта временной дислокации ВСУ

Удары нанесены в подконтрольной ВСУ части ДНР по пункту временной дислокации украинских военных, артиллеристам и ангарам с техникой, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T11:39:00+03:00

2025-03-31T11:39:00+03:00

2025-03-31T11:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

киев

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

славянск

краматорск

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Удары нанесены в подконтрольной ВСУ части ДНР по пункту временной дислокации украинских военных, артиллеристам и ангарам с техникой, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."ДНР – пять ударов, не считая работы на линии боевого соприкосновения. Два — на окраине Славянска, один точно попал в пункт временной дислокации. Потери...: 10–12 человек... Также прилетело по артиллеристам. Один удар на окраине Краматорска, еще один в районе. Один удар в районе Покровска — попали в ангар с техникой", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250331/podpole-2008355789.html

россия

киев

донецкая народная республика

славянск

краматорск

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россия, киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, славянск, краматорск, сергей лебедев