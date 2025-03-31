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Москва и Вашингтон начали дискуссии о проектах в России, заявил Дмитриев
Москва и Вашингтон начали дискуссии о проектах в России, заявил Дмитриев - РИА Новости, 31.03.2025
Москва и Вашингтон начали дискуссии о проектах в России, заявил Дмитриев
Москва и Вашингтон начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России, сообщил газете "Известия" глава Российского фонда прямых инвестиций РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T00:26:00+03:00
2025-03-31T00:26:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Москва и Вашингтон начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России, сообщил газете "Известия" глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев."Редкоземельные металлы — важная сфера для сотрудничества, и, безусловно, мы начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России", — сказал он.По словам Дмитриева, некоторые компании уже проявили интерес к проектам.Президент России Владимир Путин на совещании по развитию отрасли редкоземельных металлов в конце февраля заявил, что развитие этой отрасли необходимо для успешной конкуренции на мировых рынках и развития важнейших сфер экономики страны. Позже в интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину глава государства заявил о готовности России предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.Президент США Дональд Трамп в середине марта заявил, что Россия располагает ценными природными ресурсами, в том числе крупнейшими в мире месторождениями редкоземельных металлов, которые представляют интерес для Вашингтона.
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экономика, москва, россия, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, владимир путин, павел зарубин, вгтрк
Экономика, Москва, Россия, Российский фонд прямых инвестиций, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Павел Зарубин, ВГТРК
Москва и Вашингтон начали дискуссии о проектах в России, заявил Дмитриев
Дмитриев: Москва и Вашингтон начали дискуссии о металлах и проектах в России