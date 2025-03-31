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Москва и Вашингтон начали дискуссии о проектах в России, заявил Дмитриев - РИА Новости, 31.03.2025
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00:26 31.03.2025 (обновлено: 00:47 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/dmitriev-2008294451.html
Москва и Вашингтон начали дискуссии о проектах в России, заявил Дмитриев
Москва и Вашингтон начали дискуссии о проектах в России, заявил Дмитриев - РИА Новости, 31.03.2025
Москва и Вашингтон начали дискуссии о проектах в России, заявил Дмитриев
Москва и Вашингтон начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России, сообщил газете "Известия" глава Российского фонда прямых инвестиций РИА Новости, 31.03.2025
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экономика
москва
россия
российский фонд прямых инвестиций
кирилл дмитриев
владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Москва и Вашингтон начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России, сообщил газете "Известия" глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.&quot;Редкоземельные металлы — важная сфера для сотрудничества, и, безусловно, мы начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России&quot;, — сказал он.По словам Дмитриева, некоторые компании уже проявили интерес к проектам.Президент России Владимир Путин на совещании по развитию отрасли редкоземельных металлов в конце февраля заявил, что развитие этой отрасли необходимо для успешной конкуренции на мировых рынках и развития важнейших сфер экономики страны. Позже в интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину глава государства заявил о готовности России предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.Президент США Дональд Трамп в середине марта заявил, что Россия располагает ценными природными ресурсами, в том числе крупнейшими в мире месторождениями редкоземельных металлов, которые представляют интерес для Вашингтона.
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экономика, москва, россия, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, владимир путин, павел зарубин, вгтрк
Экономика, Москва, Россия, Российский фонд прямых инвестиций, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Павел Зарубин, ВГТРК
Москва и Вашингтон начали дискуссии о проектах в России, заявил Дмитриев

Дмитриев: Москва и Вашингтон начали дискуссии о металлах и проектах в России

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Москва и Вашингтон начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России, сообщил газете "Известия" глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«

"Редкоземельные металлы — важная сфера для сотрудничества, и, безусловно, мы начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России", — сказал он.

По словам Дмитриева, некоторые компании уже проявили интерес к проектам.
Президент России Владимир Путин на совещании по развитию отрасли редкоземельных металлов в конце февраля заявил, что развитие этой отрасли необходимо для успешной конкуренции на мировых рынках и развития важнейших сфер экономики страны.
Позже в интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину глава государства заявил о готовности России предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.
Президент США Дональд Трамп в середине марта заявил, что Россия располагает ценными природными ресурсами, в том числе крупнейшими в мире месторождениями редкоземельных металлов, которые представляют интерес для Вашингтона.
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ЭкономикаМоскваРоссияРоссийский фонд прямых инвестицийКирилл ДмитриевВладимир ПутинПавел ЗарубинВГТРК
 
 
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