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В Калининградской области закрыли кафе, где дети отравились шаурмой - РИА Новости, 31.03.2025
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15:41 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/deti-2008429495.html
В Калининградской области закрыли кафе, где дети отравились шаурмой
В Калининградской области закрыли кафе, где дети отравились шаурмой - РИА Новости, 31.03.2025
В Калининградской области закрыли кафе, где дети отравились шаурмой
Роспотребнадзор закрыл кафе DENER HOUS в городе Гусеве под Калининградом, где трое воспитанников кадетской школы отравились шаурмой, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T15:41:00+03:00
2025-03-31T15:41:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
гусев
калининград
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КАЛИНИНГРАД, 31 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор закрыл кафе DENER HOUS в городе Гусеве под Калининградом, где трое воспитанников кадетской школы отравились шаурмой, сообщает пресс-служба ведомства. "Деятельность кафе DENER HOUS в Гусеве приостановлена судом за нарушение санитарного законодательства. В связи с регистрацией трёх случаев острой кишечной инфекции у воспитанников филиала кадетской школы в городе Гусев, употреблявших шаверму в кафе DENER HOUS", - говорится в сообщении. Отмечается, что по согласованию с органами прокуратуры была проведена внеплановая выездная проверка. В ходе проверки выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, создающие потенциальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью потребителей, подтвержденные неудовлетворительными результатами лабораторных исследований готовой пищевой продукции. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.6. КоАП РФ с применением меры временного запрета деятельности. "Тридцать первого марта Гусевским городским судом рассмотрено дело об административном правонарушении: ИП Таджибаев Ж.Д. признан виновным в совершении административного правонарушения, вынесено постановление о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности кафе DENER HOUS...сроком на 90 суток", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250203/otravleniya-1994199839.html
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происшествия, здоровье - общество, гусев, калининград, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Гусев, Калининград, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Калининградской области закрыли кафе, где дети отравились шаурмой

Роспотребнадзор закрыл кафе DENER HOUS в Гусеве, где 3 кадета отравились шаурмой

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкРоспотребнадзор
Роспотребнадзор - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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КАЛИНИНГРАД, 31 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор закрыл кафе DENER HOUS в городе Гусеве под Калининградом, где трое воспитанников кадетской школы отравились шаурмой, сообщает пресс-служба ведомства.
"Деятельность кафе DENER HOUS в Гусеве приостановлена судом за нарушение санитарного законодательства. В связи с регистрацией трёх случаев острой кишечной инфекции у воспитанников филиала кадетской школы в городе Гусев, употреблявших шаверму в кафе DENER HOUS", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по согласованию с органами прокуратуры была проведена внеплановая выездная проверка. В ходе проверки выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, создающие потенциальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью потребителей, подтвержденные неудовлетворительными результатами лабораторных исследований готовой пищевой продукции. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.6. КоАП РФ с применением меры временного запрета деятельности.
"Тридцать первого марта Гусевским городским судом рассмотрено дело об административном правонарушении: ИП Таджибаев Ж.Д. признан виновным в совершении административного правонарушения, вынесено постановление о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности кафе DENER HOUS...сроком на 90 суток", - добавили в пресс-службе.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоГусевКалининградРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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