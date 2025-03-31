https://ria.ru/20250331/delo-2008361115.html
В Калужской области возбудили дело против мужчины за призывы к терроризму
В Калужской области возбудили дело против мужчины за призывы к терроризму - РИА Новости, 31.03.2025
В Калужской области возбудили дело против мужчины за призывы к терроризму
Уголовное дело о призывах к терроризму возбуждено в отношении жителя Калужской области, призывавшего в интернете к насилию в отношении представителей российской РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T11:56:00+03:00
2025-03-31T11:56:00+03:00
2025-03-31T11:56:00+03:00
происшествия
калужская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155079/33/1550793362_0:218:1258:926_1920x0_80_0_0_b2529d3eee9a88181f47006a8eb2abbb.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Уголовное дело о призывах к терроризму возбуждено в отношении жителя Калужской области, призывавшего в интернете к насилию в отношении представителей российской власти и руководства ФСБ, сообщает УФСБ по региону. Сообщается, что в отношении жителя Калужской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). "Установлено, что, являясь сторонником антироссийской идеологии, фигурант с использованием страницы в социальной сети "Вконтакте" опубликовал сообщения с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении представителей органов государственной власти и руководства ФСБ России", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркивают, что максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде лишения свободы сроком до семи лет.
https://ria.ru/20250325/perm-2007197723.html
калужская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155079/33/1550793362_0:100:1258:1044_1920x0_80_0_0_7f09a6ff73901e00a67f32ac151559dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калужская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Калужская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Калужской области возбудили дело против мужчины за призывы к терроризму
В Калужской области возбудили дело против мужчины за призывы к насилию