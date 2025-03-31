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В Калужской области возбудили дело против мужчины за призывы к терроризму - РИА Новости, 31.03.2025
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11:56 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/delo-2008361115.html
В Калужской области возбудили дело против мужчины за призывы к терроризму
В Калужской области возбудили дело против мужчины за призывы к терроризму - РИА Новости, 31.03.2025
В Калужской области возбудили дело против мужчины за призывы к терроризму
Уголовное дело о призывах к терроризму возбуждено в отношении жителя Калужской области, призывавшего в интернете к насилию в отношении представителей российской РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T11:56:00+03:00
2025-03-31T11:56:00+03:00
происшествия
калужская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Уголовное дело о призывах к терроризму возбуждено в отношении жителя Калужской области, призывавшего в интернете к насилию в отношении представителей российской власти и руководства ФСБ, сообщает УФСБ по региону. Сообщается, что в отношении жителя Калужской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). "Установлено, что, являясь сторонником антироссийской идеологии, фигурант с использованием страницы в социальной сети "Вконтакте" опубликовал сообщения с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении представителей органов государственной власти и руководства ФСБ России", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркивают, что максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде лишения свободы сроком до семи лет.
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калужская область
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происшествия, калужская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Калужская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Калужской области возбудили дело против мужчины за призывы к терроризму

В Калужской области возбудили дело против мужчины за призывы к насилию

© РИА Новости / Андрей СтенинСотрудники ФСБ России
Сотрудники ФСБ России - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
Сотрудники ФСБ России. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Уголовное дело о призывах к терроризму возбуждено в отношении жителя Калужской области, призывавшего в интернете к насилию в отношении представителей российской власти и руководства ФСБ, сообщает УФСБ по региону.
Сообщается, что в отношении жителя Калужской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).
"Установлено, что, являясь сторонником антироссийской идеологии, фигурант с использованием страницы в социальной сети "Вконтакте" опубликовал сообщения с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении представителей органов государственной власти и руководства ФСБ России", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркивают, что максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде лишения свободы сроком до семи лет.
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ПроисшествияКалужская областьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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