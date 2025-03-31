https://ria.ru/20250331/delo-2008361115.html

В Калужской области возбудили дело против мужчины за призывы к терроризму

В Калужской области возбудили дело против мужчины за призывы к терроризму - РИА Новости, 31.03.2025

В Калужской области возбудили дело против мужчины за призывы к терроризму

Уголовное дело о призывах к терроризму возбуждено в отношении жителя Калужской области, призывавшего в интернете к насилию в отношении представителей российской РИА Новости, 31.03.2025

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2025-03-31T11:56:00+03:00

происшествия

калужская область

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Уголовное дело о призывах к терроризму возбуждено в отношении жителя Калужской области, призывавшего в интернете к насилию в отношении представителей российской власти и руководства ФСБ, сообщает УФСБ по региону. Сообщается, что в отношении жителя Калужской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). "Установлено, что, являясь сторонником антироссийской идеологии, фигурант с использованием страницы в социальной сети "Вконтакте" опубликовал сообщения с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении представителей органов государственной власти и руководства ФСБ России", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркивают, что максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде лишения свободы сроком до семи лет.

https://ria.ru/20250325/perm-2007197723.html

калужская область

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происшествия, калужская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)