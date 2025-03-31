https://ria.ru/20250331/davlenie-2008344925.html

В Британии раскрыли, о чем Трамп и Стармер договорились в отношении Путина

В Британии раскрыли, о чем Трамп и Стармер договорились в отношении Путина - РИА Новости, 31.03.2025

В Британии раскрыли, о чем Трамп и Стармер договорились в отношении Путина

Британия попыталась показать свою значимость в вопросе разрешения украинского кризиса, опубликовав на сайте правительства утверждение о том, что премьер Кир... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T10:42:00+03:00

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2025-03-31T10:43:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Британия попыталась показать свою значимость в вопросе разрешения украинского кризиса, опубликовав на сайте правительства утверждение о том, что премьер Кир Стармер и президент США Дональд Трамп якобы договорились о давлении на главу России Владимира Путина."Лидеры согласились с необходимостью продолжать коллективное давление на Путина", — говорится в заявлении.Указывается, что Страмер также проинформировал Трампа о содержании дискуссии на встрече так называемой коалиции желающих в Париже.Агентство Bloomberg 13 марта передавало, что президент Франции Эммануэль Макрон и Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности.Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейского военного контингента на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".

https://ria.ru/20250331/kuleba-2008333840.html

https://ria.ru/20250331/tramp-2008322811.html

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в мире, россия, дональд трамп, кир стармер, украина, великобритания, владимир путин