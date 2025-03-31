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Лидер чешской оппозиции заявил, что Ле Пен лишили возможности выбора - РИА Новости, 31.03.2025
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20:14 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/chekhiya-2008506924.html
Лидер чешской оппозиции заявил, что Ле Пен лишили возможности выбора
Лидер чешской оппозиции заявил, что Ле Пен лишили возможности выбора - РИА Новости, 31.03.2025
Лидер чешской оппозиции заявил, что Ле Пен лишили возможности выбора
Лидер чешского оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан") и экс-премьер Андрей Бабиш, комментируя по просьбе агентства ЧТК решение французского... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T20:14:00+03:00
2025-03-31T20:14:00+03:00
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европарламент
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Лидер чешского оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан") и экс-премьер Андрей Бабиш, комментируя по просьбе агентства ЧТК решение французского суда в отношении Марин Ле Пен, заявил, что успех или неудачу политика должны определять избиратели, а Ле Пен лишили такой возможности. Суд Парижа в понедельник вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" в деле о растрате средств Европарламента. Ле Пен, как и другим депутатам-фигурантам, суд запретил избираться в органы государственной власти в течение пяти лет с немедленным исполнением приговора, что лишило ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. "Я не комментирую решения судов, тем более французских, но я считаю, что успех или неудачу любого политика должны определять люди на выборах. Однако Марин Ле Пен была лишена такой возможности", - сказал Бабиш. Возглавляемое Бабишем оппозиционное движение ANO в Европарламенте входит в ту же фракцию, что и "Национальное объединение" Ле Пен - "Патриоты за Европу", Бабиш был одним из инициаторов ее создания. По данным социологических исследований за последний год, движение ANO готовы поддержать на предстоящих в сентябре парламентских выборах от 31% до 37% избирателей. Сам Бабиш заявил на минувшей неделе, что намерен в случае победы ANO на выборах снова возглавить правительство республики. Помимо лишения права избираться, Ле Пен также приговорена к 2 годам с электронным браслетом дома и выплате штрафа в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Данное дело относится к фиктивному найму ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 годы. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро. На предыдущих выборах в 2022 году Ле Пен проиграла действующему французскому президенту Эммануэлю Макрону только во втором туре. Очередные президентские выборы во Франции пройдут в период между 8 и 23 апреля 2027 года.
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в мире, париж, франция, марин ле пен, андрей бабиш, эммануэль макрон, европарламент, приговор марин ле пен
В мире, Париж, Франция, Марин Ле Пен, Андрей Бабиш, Эммануэль Макрон, Европарламент, Приговор Марин Ле Пен
Лидер чешской оппозиции заявил, что Ле Пен лишили возможности выбора

Экс-премьер Чехии Бабиш: успех или неудачу политика должны определять избиратели

© AP Photo / Valentina PetrovaЭкс-премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Экс-премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Valentina Petrova
Экс-премьер-министр Чехии Андрей Бабиш . Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Лидер чешского оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан") и экс-премьер Андрей Бабиш, комментируя по просьбе агентства ЧТК решение французского суда в отношении Марин Ле Пен, заявил, что успех или неудачу политика должны определять избиратели, а Ле Пен лишили такой возможности.
Суд Парижа в понедельник вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" в деле о растрате средств Европарламента. Ле Пен, как и другим депутатам-фигурантам, суд запретил избираться в органы государственной власти в течение пяти лет с немедленным исполнением приговора, что лишило ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году.
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"Я не комментирую решения судов, тем более французских, но я считаю, что успех или неудачу любого политика должны определять люди на выборах. Однако Марин Ле Пен была лишена такой возможности", - сказал Бабиш.
Возглавляемое Бабишем оппозиционное движение ANO в Европарламенте входит в ту же фракцию, что и "Национальное объединение" Ле Пен - "Патриоты за Европу", Бабиш был одним из инициаторов ее создания. По данным социологических исследований за последний год, движение ANO готовы поддержать на предстоящих в сентябре парламентских выборах от 31% до 37% избирателей. Сам Бабиш заявил на минувшей неделе, что намерен в случае победы ANO на выборах снова возглавить правительство республики.
Помимо лишения права избираться, Ле Пен также приговорена к 2 годам с электронным браслетом дома и выплате штрафа в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Данное дело относится к фиктивному найму ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 годы. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.
На предыдущих выборах в 2022 году Ле Пен проиграла действующему французскому президенту Эммануэлю Макрону только во втором туре. Очередные президентские выборы во Франции пройдут в период между 8 и 23 апреля 2027 года.
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