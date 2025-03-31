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За вступление в армию Чехии будут платить более 40 тысяч долларов - РИА Новости, 31.03.2025
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17:05 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/chehija-2008458062.html
За вступление в армию Чехии будут платить более 40 тысяч долларов
За вступление в армию Чехии будут платить более 40 тысяч долларов - РИА Новости, 31.03.2025
За вступление в армию Чехии будут платить более 40 тысяч долларов
За подписание контракта с армией Чехии рекруты будут получать единовременное пособие в размере около 43 тысяч долларов, это предусматривается поправками к... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T17:05:00+03:00
2025-03-31T17:05:00+03:00
в мире
чехия
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ПРАГА, 31 мар - РИА Новости. За подписание контракта с армией Чехии рекруты будут получать единовременное пособие в размере около 43 тысяч долларов, это предусматривается поправками к закону о профессиональной воинской службе, которые подписал в понедельник президент республики Петр Павел, сообщило чешское новостное издание Idnes. "Поправка, подписанная президентом в понедельник, позволит увеличить размер единовременного рекрутского пособия для профессиональных военнослужащих до 1 миллиона крон (около 43 тысяч долларов - ред.), а также предоставит им другие льготы за службу в армии. По замыслу правительства, данные меры должны способствовать пополнению армии и удержанию в ее рядах нынешнего личного состава", - отмечается в сообщении издания. По данным издания, рекрутское пособие будет выплачиваться единовременно, но не ранее окончания трехмесячного испытательного срока. Размер прежнего пособия был в четыре раза меньше и составлял около 10,8 тысячи долларов. Другие льготы, предусмотренные поправками к закону, которые подписал президент, включают стабилизационное пособие, пособие на жилье и надбавку за службу за рубежом. Соответствующие дополнительные расходы расцениваются примерно в 16 миллионов долларов в год.
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в мире, чехия, петр павел
В мире, Чехия, Петр Павел
За вступление в армию Чехии будут платить более 40 тысяч долларов

В Чехии рекруты будут получать пособие в размере около 43 тысяч долларов

© Фото : Ministry of Defence of the Czech Republic/CPT Ladislav KabatВоенные на Либавском полигоне в Чехии
Военные на Либавском полигоне в Чехии - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : Ministry of Defence of the Czech Republic/CPT Ladislav Kabat
Военные на Либавском полигоне в Чехии. Архивное фото
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ПРАГА, 31 мар - РИА Новости. За подписание контракта с армией Чехии рекруты будут получать единовременное пособие в размере около 43 тысяч долларов, это предусматривается поправками к закону о профессиональной воинской службе, которые подписал в понедельник президент республики Петр Павел, сообщило чешское новостное издание Idnes.
"Поправка, подписанная президентом в понедельник, позволит увеличить размер единовременного рекрутского пособия для профессиональных военнослужащих до 1 миллиона крон (около 43 тысяч долларов - ред.), а также предоставит им другие льготы за службу в армии. По замыслу правительства, данные меры должны способствовать пополнению армии и удержанию в ее рядах нынешнего личного состава", - отмечается в сообщении издания.
По данным издания, рекрутское пособие будет выплачиваться единовременно, но не ранее окончания трехмесячного испытательного срока. Размер прежнего пособия был в четыре раза меньше и составлял около 10,8 тысячи долларов.
Другие льготы, предусмотренные поправками к закону, которые подписал президент, включают стабилизационное пособие, пособие на жилье и надбавку за службу за рубежом. Соответствующие дополнительные расходы расцениваются примерно в 16 миллионов долларов в год.
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