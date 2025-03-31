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Быков* закрыл бизнес в России - РИА Новости, 31.03.2025
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12:15 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/bykov-2008367714.html
Быков* закрыл бизнес в России
Быков* закрыл бизнес в России - РИА Новости, 31.03.2025
Быков* закрыл бизнес в России
Писатель-иноагент Дмитрий Быков закрыл свой бизнес в России, следует из данных сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", с которыми... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T12:15:00+03:00
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общество
россия
дмитрий быков*
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Писатель-иноагент Дмитрий Быков закрыл свой бизнес в России, следует из данных сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным сервиса, ИП Быкова было зарегистрировано в ноябре 2018 года с основным видом деятельности в области исполнительского искусства. "Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения - 29.03.2025", - говорится в карточке со сведениями об индивидуальном предпринимателе. Быков был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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общество, россия, дмитрий быков*
Общество, Россия, Дмитрий Быков*
Быков* закрыл бизнес в России

Писатель-иноагент Дмитрий Быков закрыл бизнес в России

© РИА Новости / Алексей ДаничевДмитрий Быков перед проектом "Господин хороший"
Дмитрий Быков перед проектом Господин хороший - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Писатель-иноагент Дмитрий Быков закрыл свой бизнес в России, следует из данных сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным сервиса, ИП Быкова было зарегистрировано в ноябре 2018 года с основным видом деятельности в области исполнительского искусства.
«
"Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения - 29.03.2025", - говорится в карточке со сведениями об индивидуальном предпринимателе.
Быков был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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ОбществоРоссияДмитрий Быков*
 
 
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