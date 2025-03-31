https://ria.ru/20250331/bykov-2008367714.html
Быков* закрыл бизнес в России
Быков* закрыл бизнес в России - РИА Новости, 31.03.2025
Быков* закрыл бизнес в России
Писатель-иноагент Дмитрий Быков закрыл свой бизнес в России, следует из данных сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", с которыми... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T12:15:00+03:00
2025-03-31T12:15:00+03:00
2025-03-31T12:15:00+03:00
общество
россия
дмитрий быков*
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Писатель-иноагент Дмитрий Быков закрыл свой бизнес в России, следует из данных сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным сервиса, ИП Быкова было зарегистрировано в ноябре 2018 года с основным видом деятельности в области исполнительского искусства. "Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения - 29.03.2025", - говорится в карточке со сведениями об индивидуальном предпринимателе. Быков был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий быков*
Общество, Россия, Дмитрий Быков*
Быков* закрыл бизнес в России
Писатель-иноагент Дмитрий Быков закрыл бизнес в России