https://ria.ru/20250331/but-2008523438.html

Бут объяснил желание США наладить отношения с Россией

Бут объяснил желание США наладить отношения с Россией - РИА Новости, 31.03.2025

Бут объяснил желание США наладить отношения с Россией

Желание США наладить отношения с Россией на самом деле обусловлено задачей нынешнего американского руководства решить внутренние проблемы в Штатах, заявил... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T23:57:00+03:00

2025-03-31T23:57:00+03:00

2025-03-31T23:57:00+03:00

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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Желание США наладить отношения с Россией на самом деле обусловлено задачей нынешнего американского руководства решить внутренние проблемы в Штатах, заявил депутат законодательного собрания Ульяновской области РФ Виктор Бут, вернувшийся на родину в 2022 году в результате обмена заключенными с США после почти 15 лет заключения по сфабрикованным обвинениям. "Попытки США наладить отношения не связаны с желанием действительно установить (их – ред.) глубокими… Это просто та ситуация, в которой США находятся, - им необходимо как-то залатать хотя бы одну дыру, куда все сливается, на Украине. Поэтому они пытаются сейчас договориться, подают сигналы. Но прежде всего это внутренние проблемы у США, которые, как снежный ком, нарастали и нарастали", - сказал Бут в интервью журналисту белорусского телеканала СТВ Григорию Азаренку для его интернет-проекта "Азаренок. Напрямую". По его мнению, президент США Дональд Трамп "сейчас ускоренными темпами пытается хотя бы предотвратить (ситуацию – ред.), чтобы тот автобус, на котором написано "США", не свалился в пропасть, а он едет именно туда". Бут считает, что перед Трампом стоит задача прекратить вкладывать ресурсы в Украину и "предотвратить самое главное – банкротство США". Он подчеркнул, что Украина превратилась "в самую большую в истории человечества операцию по отмыванию денег". По словам Бута, Трамп собрал команду людей, которые думают о будущем и понимают реально критическое состояние, в котором США находятся. В качестве рисков для США депутат назвал в том числе гражданскую войну и распад страны. Говоря об отношениях с Западом и критике с его стороны в адрес Москвы и Минска, Бут сказал, что России и Белоруссии нужно "перестать беспокоиться по поводу их (западных стран – ред.) назиданий". "Просто выключить этот шум, не слушать и делать то, что мы делаем, то, что у нас получается. Не играться больше во все эти соблюдения европейской хартии, выходить из всех вот этих ненужных абсолютно (договоров – ред.)... Нам нужно укреплять свою оборону прежде всего", - сказал Бут. Он добавил, что в России и Белоруссии гуманно относятся к оппозиции. По словам депутата, если бы в США была такая оппозиция, которая получает внешнее финансирование, открыто готовит переворот, призывает к санкциям, то "американцы давно бы их физически уничтожали за рубежом". "Но мы с вами люди другого подхода, мы не можем использовать эти подлые (меры – ред.) даже к тем, кто нас предал,.. даже к врагам… Мы другие по определению. Вот здесь проходит тот раздел, тот разрыв, который, наверное, нам никогда не позволит реально установить нормальные отношения с коллективным Западом. Особенно, я бы хотел сказать, с англосаксонским миром", - сказал Бут. Он заявил, что геополитическое противостояние с Западом выходит на духовный, метафизический уровень, и подчеркнул, что угроза существованию России и Белоруссии, "общему народу всегда исходила из Запада".

https://ria.ru/20250331/es-2008393779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, украина, виктор бут, дональд трамп, в мире