https://ria.ru/20250331/busargin-2008374049.html

Саратовская область отправила на СВО более 15 тонн гуманитарной помощи

Саратовская область отправила на СВО более 15 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 31.03.2025

Саратовская область отправила на СВО более 15 тонн гуманитарной помощи

Саратовская область отправила в зону специальной военной операции более 15 тонн гуманитарной помощи, включающей оборудование и необходимые вещи для бойцов,... РИА Новости, 31.03.2025

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надежные люди

саратовская область

роман бусаргин

сво

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САРАТОВ, 31 мар - РИА Новости. Саратовская область отправила в зону специальной военной операции более 15 тонн гуманитарной помощи, включающей оборудование и необходимые вещи для бойцов, сообщил губернатор Роман Бусаргин. "В зону СВО отправилась очередная партия гуманитарной помощи, которую формировали по заявкам бойцов. Направили более 15 тонн оборудования и необходимых вещей. Спасибо всем волонтерам и неравнодушным гражданам, подключившимся к формированию груза", - написал Бусаргин в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250331/buryatiya-2008305127.html

саратовская область

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2025

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саратовская область, роман бусаргин, сво