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Саратовская область отправила на СВО более 15 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 31.03.2025
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Надежные люди
 
12:35 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/busargin-2008374049.html
Саратовская область отправила на СВО более 15 тонн гуманитарной помощи
Саратовская область отправила на СВО более 15 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 31.03.2025
Саратовская область отправила на СВО более 15 тонн гуманитарной помощи
Саратовская область отправила в зону специальной военной операции более 15 тонн гуманитарной помощи, включающей оборудование и необходимые вещи для бойцов,... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T12:35:00+03:00
2025-03-31T12:35:00+03:00
надежные люди
саратовская область
роман бусаргин
сво
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САРАТОВ, 31 мар - РИА Новости. Саратовская область отправила в зону специальной военной операции более 15 тонн гуманитарной помощи, включающей оборудование и необходимые вещи для бойцов, сообщил губернатор Роман Бусаргин. "В зону СВО отправилась очередная партия гуманитарной помощи, которую формировали по заявкам бойцов. Направили более 15 тонн оборудования и необходимых вещей. Спасибо всем волонтерам и неравнодушным гражданам, подключившимся к формированию груза", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
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саратовская область, роман бусаргин, сво
Надежные люди, Саратовская область, Роман Бусаргин, СВО
Саратовская область отправила на СВО более 15 тонн гуманитарной помощи

Бусаргин: Саратовская область отправила в зону СВО более 15 тонн гумпомощи

© Depositphotos.com / MaykovNikitaГород Саратов
Город Саратов - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Depositphotos.com / MaykovNikita
Город Саратов. Архивное фото
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САРАТОВ, 31 мар - РИА Новости. Саратовская область отправила в зону специальной военной операции более 15 тонн гуманитарной помощи, включающей оборудование и необходимые вещи для бойцов, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
"В зону СВО отправилась очередная партия гуманитарной помощи, которую формировали по заявкам бойцов. Направили более 15 тонн оборудования и необходимых вещей. Спасибо всем волонтерам и неравнодушным гражданам, подключившимся к формированию груза", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
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Надежные людиСаратовская областьРоман БусаргинСВО
 
 
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