https://ria.ru/20250331/buryatiya-2008305127.html

Власти Бурятии отправили спецтехнику землякам на СВО

Власти Бурятии отправили спецтехнику землякам на СВО - РИА Новости, 31.03.2025

Власти Бурятии отправили спецтехнику землякам на СВО

Власти Бурятии отправили землякам на СВО квадрокоптеры, радиостанции, системы РЭБ, сообщила созданная правительством автономная некоммерческая организация... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T04:32:00+03:00

2025-03-31T04:32:00+03:00

2025-03-31T09:02:00+03:00

надежные люди

донецкая народная республика

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 31 мар – РИА Новости. Власти Бурятии отправили землякам на СВО квадрокоптеры, радиостанции, системы РЭБ, сообщила созданная правительством автономная некоммерческая организация "Содействие". "Правительство Бурятии отправило военным квадрокоптеры для воздушной разведки, радиостанции для поддержания бесперебойной связи военных и системы для обнаружения вражеских беспилотников. Также в посылке системы РЭБ двух видов. Они блокируют передачу данных от беспилотного аппарата его владельцу и нарушают управление. Система купольного действия, она крепится на технику и обеспечивает защиту от FPV-дронов в широком радиусе вокруг себя", - говорится в сообщении. По распоряжению правительства Бурятии в июне 2022 года было создано АНО "Содействие", оказывающее помощь в восстановлении Старобешевского района ДНР, над которым шефствует республика. Также АНО занимается организацией закупки материально-технических средств и ведет сбор благотворительной помощи от жителей, предпринимателей и органов власти республики. Вся собранная помощь направляется военнослужащим Бурятии в зону специальной военной операции.

https://ria.ru/20250328/zaporozhe-2007954201.html

донецкая народная республика

республика бурятия

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донецкая народная республика, республика бурятия