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Умер французский режиссер Ив Буассе

Умер французский режиссер Ив Буассе - РИА Новости, 31.03.2025

Умер французский режиссер Ив Буассе

Французский кинорежиссер Ив Буассе, известный политически активным творчеством, скончался в возрасте 86 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на семью... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T10:37:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Французский кинорежиссер Ив Буассе, известный политически активным творчеством, скончался в возрасте 86 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на семью кинематографиста. По словам близких, Буассе умер в больнице в парижском пригороде Леваллуа-Перре. Его самый известный фильм "Это случилось в праздник" (1975), основанный на расистских убийствах в Марселе, получил специальный приз жюри Берлинского кинофестиваля. Буассе также снял политический детектив "Похищение в Париже" (1972) и триллер "Цена риска" (1983), который телеканал BFMTV называет "культовым". Действие фильма происходит во Франции альтернативной реальности и основано на рассказе Роберта Шекли.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

франция, кино и сериалы, новости культуры, ив буассе