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Умер французский режиссер Ив Буассе - РИА Новости, 31.03.2025
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Культура
 
10:37 31.03.2025 (обновлено: 10:47 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/buasse-2008342904.html
Умер французский режиссер Ив Буассе
Умер французский режиссер Ив Буассе - РИА Новости, 31.03.2025
Умер французский режиссер Ив Буассе
Французский кинорежиссер Ив Буассе, известный политически активным творчеством, скончался в возрасте 86 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на семью... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T10:37:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Французский кинорежиссер Ив Буассе, известный политически активным творчеством, скончался в возрасте 86 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на семью кинематографиста. По словам близких, Буассе умер в больнице в парижском пригороде Леваллуа-Перре. Его самый известный фильм "Это случилось в праздник" (1975), основанный на расистских убийствах в Марселе, получил специальный приз жюри Берлинского кинофестиваля. Буассе также снял политический детектив "Похищение в Париже" (1972) и триллер "Цена риска" (1983), который телеканал BFMTV называет "культовым". Действие фильма происходит во Франции альтернативной реальности и основано на рассказе Роберта Шекли.
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франция, кино и сериалы, новости культуры, ив буассе
Культура, Франция, Кино и сериалы, Новости культуры, Ив Буассе
Умер французский режиссер Ив Буассе

Французский кинорежиссер Ив Буассе умер в возрасте 86 лет

© Getty Images / WireImage / Foc KanФранцузский кинорежиссер и сценарист Ив Буассе
Французский кинорежиссер и сценарист Ив Буассе - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Getty Images / WireImage / Foc Kan
Французский кинорежиссер и сценарист Ив Буассе. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Французский кинорежиссер Ив Буассе, известный политически активным творчеством, скончался в возрасте 86 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на семью кинематографиста.
По словам близких, Буассе умер в больнице в парижском пригороде Леваллуа-Перре.
Его самый известный фильм "Это случилось в праздник" (1975), основанный на расистских убийствах в Марселе, получил специальный приз жюри Берлинского кинофестиваля.
Буассе также снял политический детектив "Похищение в Париже" (1972) и триллер "Цена риска" (1983), который телеканал BFMTV называет "культовым". Действие фильма происходит во Франции альтернативной реальности и основано на рассказе Роберта Шекли.
 
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