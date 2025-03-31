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Правительство Британии заявило о последствиях от новых пошлин Трампа - РИА Новости, 31.03.2025
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15:33 31.03.2025 (обновлено: 15:44 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/britanija-2008428381.html
Правительство Британии заявило о последствиях от новых пошлин Трампа
Правительство Британии заявило о последствиях от новых пошлин Трампа - РИА Новости, 31.03.2025
Правительство Британии заявило о последствиях от новых пошлин Трампа
Торговые пошлины президента США Дональда Трампа, ведение которых ожидается на этой неделе, затронут Великобританию наряду с другими странами, заявил... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T15:33:00+03:00
2025-03-31T15:44:00+03:00
сша
великобритания
дональд трамп
кир стармер
евросоюз
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Торговые пошлины президента США Дональда Трампа, ведение которых ожидается на этой неделе, затронут Великобританию наряду с другими странами, заявил представитель британского премьера Кира Стармера. "Что касается пошлин, премьер-министр ясно дал понять, что он всегда будет действовать в национальных интересах, и мы активно готовимся ко всем возможным вариантам развития событий в преддверии ожидаемых заявлений президента Трампа на этой неделе, которые, как мы ожидаем, затронут Великобританию наряду с другими странами", - приводит слова представителя издание Telegraph. Как отмечает издание, власти страны впервые признали, что Великобритания пострадает от пошлин, введенных Трампом. Представитель также отказался исключить введение ответных пошлин на финансовый сектор США, заявив, что Стармер будет придерживаться "прагматичного" подхода. В феврале президент США Дональд Трамп анонсировал таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа, в том числе из ЕС. В марте Трамп заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. Ожидается, что эта мера серьезно затронет европейский автопром.
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сша, великобритания, дональд трамп, кир стармер, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Великобритания, Дональд Трамп, Кир Стармер, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Правительство Британии заявило о последствиях от новых пошлин Трампа

Telegraph: пошлины Трампа затронут Великобританию наряду с другими странами

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Торговые пошлины президента США Дональда Трампа, ведение которых ожидается на этой неделе, затронут Великобританию наряду с другими странами, заявил представитель британского премьера Кира Стармера.
"Что касается пошлин, премьер-министр ясно дал понять, что он всегда будет действовать в национальных интересах, и мы активно готовимся ко всем возможным вариантам развития событий в преддверии ожидаемых заявлений президента Трампа на этой неделе, которые, как мы ожидаем, затронут Великобританию наряду с другими странами", - приводит слова представителя издание Telegraph.
Как отмечает издание, власти страны впервые признали, что Великобритания пострадает от пошлин, введенных Трампом.
Представитель также отказался исключить введение ответных пошлин на финансовый сектор США, заявив, что Стармер будет придерживаться "прагматичного" подхода.
В феврале президент США Дональд Трамп анонсировал таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа, в том числе из ЕС. В марте Трамп заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. Ожидается, что эта мера серьезно затронет европейский автопром.
Вывеска Bentley - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
В Bentley прокомментировали новые американские пошлины
27 марта, 18:45
 
СШАВеликобританияДональд ТрампКир СтармерЕвросоюзВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
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