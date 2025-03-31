https://ria.ru/20250331/britanija-2008328449.html

Британия заявила о готовности обсудить с ЕС соглашение по безопасности

Британия заявила о готовности обсудить с ЕС соглашение по безопасности - РИА Новости, 31.03.2025

Британия заявила о готовности обсудить с ЕС соглашение по безопасности

Власти Великобритании готовы обсуждать с Евросоюзом соглашение в области безопасности и обороны, об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T09:30:00+03:00

2025-03-31T09:30:00+03:00

2025-03-31T09:30:00+03:00

в мире

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дэвид лэмми

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Власти Великобритании готовы обсуждать с Евросоюзом соглашение в области безопасности и обороны, об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми В своем интервью испанской газете Pais министр указал на необходимость усилить сотрудничество с партнерами Британии и "обеспечить безопасность" в ближайшие годы. "Соединенное Королевство больше не является членом ЕС, но когда дело доходит до сохранения безопасности нашего континента, Европа не может позволить себе быть чем-то меньшим, чем сумма его частей. Вот почему мы работаем с нашими европейскими партнерами и с НАТО, чтобы изучить все возможности для укрепления координации между нашими военными возможностями, включая увеличение вклада частного сектора в оборону. Мы готовы вести переговоры с ЕС по соглашению о сотрудничестве в области безопасности и обороны", - заявил изданию Лэмми. Во время интервью политик также обсудил вопрос о заключении соглашения по территории Гибралтар, предложенное ЕС и Испанией ранее. "Все стороны согласны с важностью заключения соглашения между ЕС и Соединенным Королевством.... Это сложные переговоры, которые требуют времени, но мы полны решимости достичь этого соглашения как можно скорее. Но я уже дал понять, что мы подпишем только то, что защищает суверенитет Гибралтара и автономию военной базы, которую Соединенное Королевство имеет там. И любое соглашение должно иметь полную поддержку правительства Гибралтара", - добавил министр. В октябре министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в очередной раз оказал давление на Великобританию и призвал подписать соглашение по Гибралтару, которое Мадрид и Европейская комиссия положили на стол переговоров. Гибралтар на протяжении трех столетий остается камнем преткновения между Испанией и Великобританией. Объектом англо-испанского спора он стал в начале XVIII века, когда Испания потеряла былое могущество, а Англия, напротив, набрала силу и, воспользовавшись в 1700–1713 годах Войной за испанское наследство, захватила крепость Гибралтар. С тех пор англичане контролируют скалистый участок южного побережья Пиренейского полуострова площадью в 6,5 квадратных километра с населением в 30 тысяч человек. Испания считает Гибралтар своей территорией, но в ходе референдумов, которые состоялись в 1967 и 2002 годах, более 90% гибралтарцев захотели остаться под контролем Великобритании. На территории действует конституция, принятая на референдуме в 2006 году, согласно которой законодательная власть принадлежит британскому монарху и парламенту Гибралтара. Статус Гибралтара и порядок охраны границы с Испанией стали предметом разногласий с тех пор, как в 2016 году Великобритания вышла из ЕС.

https://ria.ru/20250225/oborona-2001400001.html

https://ria.ru/20250330/starmer-2008234657.html

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в мире, гибралтар, великобритания, испания, дэвид лэмми, хосе мануэль альбарес, евросоюз, нато