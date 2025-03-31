https://ria.ru/20250331/bolshinstvo-2008344022.html

Опрос показал интерес россиян к развитию цифровых технологий

Опрос показал интерес россиян к развитию цифровых технологий - РИА Новости, 31.03.2025

Опрос показал интерес россиян к развитию цифровых технологий

Большинство (87%) россиян интересуются развитием цифровых технологий и устройств, 62% опрошенных начинают использовать новые устройства только тогда, когда это... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T10:39:00+03:00

2025-03-31T10:39:00+03:00

2025-03-31T10:39:00+03:00

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технологии

вциом

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Большинство (87%) россиян интересуются развитием цифровых технологий и устройств, 62% опрошенных начинают использовать новые устройства только тогда, когда это становится необходимым, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте центра. Половина (51%) респондентов заявили, что скорее интересуются развитием цифровых технологий и устройств, 36% ответили, что безусловно этим интересуются. Всего 11% россиян не интересует тема цифровых технологий. Только 3% опрошенных начинают использовать новые устройства сразу после их выхода на рынок, 18% - через несколько месяцев, 14% - через год или более, а 62% - только тогда, когда это становится необходимым. По мнению 44% россиян, пользоваться цифровыми технологиями и устройствами людям мешает их высокая стоимость, 33% сказали, что использовать цифровые устройства мешает недостаток навыков, 32% назвали беспокойство о конфиденциальности данных. Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проведен 21-23 марта 2025 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 3,1%.

https://ria.ru/20250320/nomer-2006099849.html

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общество, технологии, вциом