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Опрос показал интерес россиян к развитию цифровых технологий - РИА Новости, 31.03.2025
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10:39 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/bolshinstvo-2008344022.html
Опрос показал интерес россиян к развитию цифровых технологий
Опрос показал интерес россиян к развитию цифровых технологий - РИА Новости, 31.03.2025
Опрос показал интерес россиян к развитию цифровых технологий
Большинство (87%) россиян интересуются развитием цифровых технологий и устройств, 62% опрошенных начинают использовать новые устройства только тогда, когда это... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T10:39:00+03:00
2025-03-31T10:39:00+03:00
общество
технологии
вциом
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Большинство (87%) россиян интересуются развитием цифровых технологий и устройств, 62% опрошенных начинают использовать новые устройства только тогда, когда это становится необходимым, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте центра. Половина (51%) респондентов заявили, что скорее интересуются развитием цифровых технологий и устройств, 36% ответили, что безусловно этим интересуются. Всего 11% россиян не интересует тема цифровых технологий. Только 3% опрошенных начинают использовать новые устройства сразу после их выхода на рынок, 18% - через несколько месяцев, 14% - через год или более, а 62% - только тогда, когда это становится необходимым. По мнению 44% россиян, пользоваться цифровыми технологиями и устройствами людям мешает их высокая стоимость, 33% сказали, что использовать цифровые устройства мешает недостаток навыков, 32% назвали беспокойство о конфиденциальности данных. Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проведен 21-23 марта 2025 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 3,1%.
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Новости
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РИА Новости
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96
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общество, технологии, вциом
Общество, Технологии, ВЦИОМ
Опрос показал интерес россиян к развитию цифровых технологий

ВЦИОМ: 87% россиян интересуются развитием цифровых технологий и устройств

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Смартфон - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Большинство (87%) россиян интересуются развитием цифровых технологий и устройств, 62% опрошенных начинают использовать новые устройства только тогда, когда это становится необходимым, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте центра.
Половина (51%) респондентов заявили, что скорее интересуются развитием цифровых технологий и устройств, 36% ответили, что безусловно этим интересуются. Всего 11% россиян не интересует тема цифровых технологий.
Только 3% опрошенных начинают использовать новые устройства сразу после их выхода на рынок, 18% - через несколько месяцев, 14% - через год или более, а 62% - только тогда, когда это становится необходимым.
По мнению 44% россиян, пользоваться цифровыми технологиями и устройствами людям мешает их высокая стоимость, 33% сказали, что использовать цифровые устройства мешает недостаток навыков, 32% назвали беспокойство о конфиденциальности данных.
Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проведен 21-23 марта 2025 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 3,1%.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Почти четверть россиян пробовали сменить оператора, сохраняя номер телефона
20 марта, 04:29
 
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