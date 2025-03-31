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В Москве будут судить блогера за попытку дать взятку сотруднику ДПС - РИА Новости, 31.03.2025
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13:02 31.03.2025 (обновлено: 13:09 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/bloger-2008379171.html
В Москве будут судить блогера за попытку дать взятку сотруднику ДПС
В Москве будут судить блогера за попытку дать взятку сотруднику ДПС - РИА Новости, 31.03.2025
В Москве будут судить блогера за попытку дать взятку сотруднику ДПС
Автоблогер Wengallbi (Ахмед Алиасхабов), который пытался дать взятку сотруднику ДПС, чтобы избежать составления протокола о нетрезвой езде, предстанет перед... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T13:02:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Автоблогер Wengallbi (Ахмед Алиасхабов), который пытался дать взятку сотруднику ДПС, чтобы избежать составления протокола о нетрезвой езде, предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Перед судом предстанет Ахмед Алиасхабов, обвиняемый в покушении на дачу взятки должностному лицу (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 291 УК РФ). Уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По данным следствия, 26 февраля молодой человек пытался дать взятку в 100 тысяч рублей сотруднику ДПС в служебной машине за несоставление протокола об управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Его задержали и затем арестовали. В ходе допроса Алиасхабов признал вину в полном объеме. Автоблогер Wengallbi имеет более 6,5 миллионов подписчиков в Instagram*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250324/kaliningrad-2007027582.html
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
В Москве будут судить блогера за попытку дать взятку сотруднику ДПС

В Москве блогера Wengallbi будут судить за попытку дать взятку сотруднику ДПС

© Фото : Ахмед Алиасхабов/ВКонтактеАвтоблогер Wengallbi
Автоблогер Wengallbi - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : Ахмед Алиасхабов/ВКонтакте
Автоблогер Wengallbi. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Автоблогер Wengallbi (Ахмед Алиасхабов), который пытался дать взятку сотруднику ДПС, чтобы избежать составления протокола о нетрезвой езде, предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
«
"Перед судом предстанет Ахмед Алиасхабов, обвиняемый в покушении на дачу взятки должностному лицу (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 291 УК РФ). Уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, 26 февраля молодой человек пытался дать взятку в 100 тысяч рублей сотруднику ДПС в служебной машине за несоставление протокола об управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Его задержали и затем арестовали. В ходе допроса Алиасхабов признал вину в полном объеме.
Автоблогер Wengallbi имеет более 6,5 миллионов подписчиков в Instagram*.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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