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В Москве будут судить блогера за попытку дать взятку сотруднику ДПС

В Москве будут судить блогера за попытку дать взятку сотруднику ДПС - РИА Новости, 31.03.2025

В Москве будут судить блогера за попытку дать взятку сотруднику ДПС

Автоблогер Wengallbi (Ахмед Алиасхабов), который пытался дать взятку сотруднику ДПС, чтобы избежать составления протокола о нетрезвой езде, предстанет перед... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T13:02:00+03:00

2025-03-31T13:02:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Автоблогер Wengallbi (Ахмед Алиасхабов), который пытался дать взятку сотруднику ДПС, чтобы избежать составления протокола о нетрезвой езде, предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Перед судом предстанет Ахмед Алиасхабов, обвиняемый в покушении на дачу взятки должностному лицу (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 291 УК РФ). Уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По данным следствия, 26 февраля молодой человек пытался дать взятку в 100 тысяч рублей сотруднику ДПС в служебной машине за несоставление протокола об управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Его задержали и затем арестовали. В ходе допроса Алиасхабов признал вину в полном объеме. Автоблогер Wengallbi имеет более 6,5 миллионов подписчиков в Instagram*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250324/kaliningrad-2007027582.html

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происшествия, россия, москва