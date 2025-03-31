В Москве будут судить блогера за попытку дать взятку сотруднику ДПС
В Москве блогера Wengallbi будут судить за попытку дать взятку сотруднику ДПС
© Фото : Ахмед Алиасхабов/ВКонтактеАвтоблогер Wengallbi
© Фото : Ахмед Алиасхабов/ВКонтакте
Автоблогер Wengallbi. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Автоблогер Wengallbi (Ахмед Алиасхабов), который пытался дать взятку сотруднику ДПС, чтобы избежать составления протокола о нетрезвой езде, предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
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"Перед судом предстанет Ахмед Алиасхабов, обвиняемый в покушении на дачу взятки должностному лицу (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 291 УК РФ). Уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, 26 февраля молодой человек пытался дать взятку в 100 тысяч рублей сотруднику ДПС в служебной машине за несоставление протокола об управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Его задержали и затем арестовали. В ходе допроса Алиасхабов признал вину в полном объеме.
Автоблогер Wengallbi имеет более 6,5 миллионов подписчиков в Instagram*.
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