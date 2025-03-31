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Инвестор построит бизнес-центр по городской программе в Обручевском районе - РИА Новости, 31.03.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:30 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/biznes-2008395451.html
Инвестор построит бизнес-центр по городской программе в Обручевском районе
Инвестор построит бизнес-центр по городской программе в Обручевском районе - РИА Новости, 31.03.2025
Инвестор построит бизнес-центр по городской программе в Обручевском районе
По программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) рядом со станцией столичного метрополитена "Воронцовская" появится офисно-деловой комплекс на... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T14:30:00+03:00
2025-03-31T14:30:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
поддержка бизнеса
строительство
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. По программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) рядом со станцией столичного метрополитена "Воронцовская" появится офисно-деловой комплекс на более чем 1,5 тысячи рабочих мест, сообщил министр московского правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов."Возведение многофункционального офисного комплекса на улице Академика Семенихина обеспечит рабочими местами более 1,5 тысячи москвичей. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2026 году. В обмен на создание места приложения труда город предоставил инвестору льготу по плате за изменение вида размешенного использования земельного участка под строительство жилых многоквартирных домов", – отметил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба департамента.Площадь данного бизнес-центра превысит 44 тысяч квадратных метров. Порядка 70% от общего объема офисных площадей там построят в рамках программы стимулирования создания МПТ.Отмечается, что всего в Обручевском районе Москвы по программе создания мест приложений труда построят три офисных комплекса. Их общая площадь превысит 64 тысяч квадратных метров. Трудоустроиться там смогут около 4,4 тысячи жителей.В свою очередь, директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова заявила, что на сегодняшний день реализовано около 20% площадей. При этом около 67% покупателей – частные инвесторы.Застройщик ранее уведомил Мосгосстройнадзор о начале строительно-монтажных работ на выделенном земельном участке.С 2020 года программа стимулирования создания МПТ охватила практически все районы мегаполиса. Власти столицы заключили более 140 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 6 млн квадратных метров коммерческой недвижимости. Среди них – новые промышленные предприятия, офисные и торговые объекты, учреждения образования, а также культуры и спорта, уточнили в департаменте.Совокупно в развитие Москвы и создание МПТ будет привлечено более 2,2 триллиона рублей, что позволит создать свыше 305 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики столицы.
https://ria.ru/20250330/liksutov-2008224301.html
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москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса , строительство
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса , Строительство
Инвестор построит бизнес-центр по городской программе в Обручевском районе

Бизнес-центр появится в Обручевском районе Москвы по городской программе

© Фото : пресс-служба ДИПППроект бизнес-центра в Обручевском районе Москвы по городской программе
Проект бизнес-центра в Обручевском районе Москвы по городской программе - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
Проект бизнес-центра в Обручевском районе Москвы по городской программе
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. По программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) рядом со станцией столичного метрополитена "Воронцовская" появится офисно-деловой комплекс на более чем 1,5 тысячи рабочих мест, сообщил министр московского правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.
"Возведение многофункционального офисного комплекса на улице Академика Семенихина обеспечит рабочими местами более 1,5 тысячи москвичей. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2026 году. В обмен на создание места приложения труда город предоставил инвестору льготу по плате за изменение вида размешенного использования земельного участка под строительство жилых многоквартирных домов", – отметил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба департамента.
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Площадь данного бизнес-центра превысит 44 тысяч квадратных метров. Порядка 70% от общего объема офисных площадей там построят в рамках программы стимулирования создания МПТ.
Отмечается, что всего в Обручевском районе Москвы по программе создания мест приложений труда построят три офисных комплекса. Их общая площадь превысит 64 тысяч квадратных метров. Трудоустроиться там смогут около 4,4 тысячи жителей.
В свою очередь, директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова заявила, что на сегодняшний день реализовано около 20% площадей. При этом около 67% покупателей – частные инвесторы.
Застройщик ранее уведомил Мосгосстройнадзор о начале строительно-монтажных работ на выделенном земельном участке.
С 2020 года программа стимулирования создания МПТ охватила практически все районы мегаполиса. Власти столицы заключили более 140 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 6 млн квадратных метров коммерческой недвижимости. Среди них – новые промышленные предприятия, офисные и торговые объекты, учреждения образования, а также культуры и спорта, уточнили в департаменте.
Совокупно в развитие Москвы и создание МПТ будет привлечено более 2,2 триллиона рублей, что позволит создать свыше 305 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики столицы.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовПоддержка бизнесаСтроительство
 
 
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