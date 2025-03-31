https://ria.ru/20250331/bitkoin-2008415231.html

Сыновья Трампа приобретут долю в компании по майнингу биткоина, пишут СМИ

Сыновья Трампа приобретут долю в компании по майнингу биткоина, пишут СМИ - РИА Новости, 31.03.2025

Сыновья Трампа приобретут долю в компании по майнингу биткоина, пишут СМИ

Сыновья президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп, намерены приобрести 20-процентную долю в компании по майнингу битокина American... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T15:03:00+03:00

2025-03-31T15:03:00+03:00

2025-03-31T15:03:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Сыновья президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп, намерены приобрести 20-процентную долю в компании по майнингу битокина American Bitcoin, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на вовлеченные в сделку компании. "Компания American Data Centers Эрика Трампа и Дональда Трампа-младшего приобретет 20% акций и сольется с майнинговой компанией American Bitcoin, контрольный пакет акций которой принадлежит публично торгуемой майнинговой компании Hut 8. Вместе они намерены создать крупнейшего в мире майнера цифровой валюты с собственным резервом биткоина", - пишет издание. В комментарии WSJ Эрик Трамп отметил, что семья Трампов всегда предпочитала "твердые инвестиции", и на данный момент цифровые активы являются одним из лучших способов хеджирования рисков. При этом American Bitcoin останется отдельным предприятием от компании семьи Трампов Trump Organization и в перспективе станет публичной. В рамках сделки Hut 8 передаст American Bitcoin порядка 61 тысячи майнеров в обмен на свою долю в новой компании. В American Bitcoin заявили изданию, что компания будет майнить биткоин для формирования собственного резерва, который не связан с создаваемым стратегическим резервом криптовалют США. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о постановлении по созданию стратегического резерва криптовалют США, который включит в себя такие криптовалюты, как биткоин, Ethereum, Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP).

https://ria.ru/20250307/tramp-2003527245.html

https://ria.ru/20250303/ssha-2002753364.html

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сша, эрик трамп, дональд трамп, в мире, trump organization