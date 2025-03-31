Сыновья Трампа приобретут долю в компании по майнингу биткоина, пишут СМИ
WSJ: сыновья Трампа намерены приобрести 20% акций компании по майнингу битокина
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Сыновья президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп, намерены приобрести 20-процентную долю в компании по майнингу битокина American Bitcoin, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на вовлеченные в сделку компании.
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"Компания American Data Centers Эрика Трампа и Дональда Трампа-младшего приобретет 20% акций и сольется с майнинговой компанией American Bitcoin, контрольный пакет акций которой принадлежит публично торгуемой майнинговой компании Hut 8. Вместе они намерены создать крупнейшего в мире майнера цифровой валюты с собственным резервом биткоина", - пишет издание.
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В комментарии WSJ Эрик Трамп отметил, что семья Трампов всегда предпочитала "твердые инвестиции", и на данный момент цифровые активы являются одним из лучших способов хеджирования рисков. При этом American Bitcoin останется отдельным предприятием от компании семьи Трампов Trump Organization и в перспективе станет публичной.
В рамках сделки Hut 8 передаст American Bitcoin порядка 61 тысячи майнеров в обмен на свою долю в новой компании.
В American Bitcoin заявили изданию, что компания будет майнить биткоин для формирования собственного резерва, который не связан с создаваемым стратегическим резервом криптовалют США.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о постановлении по созданию стратегического резерва криптовалют США, который включит в себя такие криптовалюты, как биткоин, Ethereum, Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP).