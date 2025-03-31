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ПВО ночью сбила 66 украинских беспилотников над тремя регионами - РИА Новости, 31.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:07 31.03.2025 (обновлено: 09:23 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/bespilotniki-2008311371.html
ПВО ночью сбила 66 украинских беспилотников над тремя регионами
ПВО ночью сбила 66 украинских беспилотников над тремя регионами - РИА Новости, 31.03.2025
ПВО ночью сбила 66 украинских беспилотников над тремя регионами
Вооруженные силы ночью уничтожили 66 дронов ВСУ над тремя российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T07:07:00+03:00
2025-03-31T09:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
безопасность
калужская область
курская область
владислав шапша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Вооруженные силы ночью уничтожили 66 дронов ВСУ над тремя российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в ведомстве.Бойцы ликвидировали:Калужский губернатор Владислав Шапша уточнил, что жертв и разрушений инфраструктуры в результате атаки нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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брянская область, россия, безопасность, калужская область, курская область, владислав шапша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Безопасность, Калужская область, Курская область, Владислав Шапша, Вооруженные силы Украины
ПВО ночью сбила 66 украинских беспилотников над тремя регионами

Минобороны: силы ПВО ночью сбили 66 БПЛА ВСУ над тремя регионами

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Вооруженные силы ночью уничтожили 66 дронов ВСУ над тремя российскими регионами, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в ведомстве.
Бойцы ликвидировали:
  • 41 БПЛА — над Брянской областью;
  • 24 дрона — над Калужской областью;
  • один — над Курской областью.
Калужский губернатор Владислав Шапша уточнил, что жертв и разрушений инфраструктуры в результате атаки нет.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссияБезопасностьКалужская областьКурская областьВладислав ШапшаВооруженные силы Украины
 
 
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