https://ria.ru/20250331/bespilotniki-2008311371.html

ПВО ночью сбила 66 украинских беспилотников над тремя регионами

ПВО ночью сбила 66 украинских беспилотников над тремя регионами - РИА Новости, 31.03.2025

ПВО ночью сбила 66 украинских беспилотников над тремя регионами

Вооруженные силы ночью уничтожили 66 дронов ВСУ над тремя российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T07:07:00+03:00

2025-03-31T07:07:00+03:00

2025-03-31T09:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владислав шапша

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Вооруженные силы ночью уничтожили 66 дронов ВСУ над тремя российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в ведомстве.Бойцы ликвидировали:Калужский губернатор Владислав Шапша уточнил, что жертв и разрушений инфраструктуры в результате атаки нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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брянская область, россия, безопасность, калужская область, курская область, владислав шапша, вооруженные силы украины