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ПВО ночью сбила 66 украинских беспилотников над тремя регионами
ПВО ночью сбила 66 украинских беспилотников над тремя регионами - РИА Новости, 31.03.2025
ПВО ночью сбила 66 украинских беспилотников над тремя регионами
Вооруженные силы ночью уничтожили 66 дронов ВСУ над тремя российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T07:07:00+03:00
2025-03-31T07:07:00+03:00
2025-03-31T09:23:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Вооруженные силы ночью уничтожили 66 дронов ВСУ над тремя российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в ведомстве.Бойцы ликвидировали:Калужский губернатор Владислав Шапша уточнил, что жертв и разрушений инфраструктуры в результате атаки нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Безопасность, Калужская область, Курская область, Владислав Шапша, Вооруженные силы Украины
ПВО ночью сбила 66 украинских беспилотников над тремя регионами
Минобороны: силы ПВО ночью сбили 66 БПЛА ВСУ над тремя регионами