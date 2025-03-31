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В Калужской области ночью уничтожили 24 беспилотника
В Калужской области ночью уничтожили 24 беспилотника - РИА Новости, 31.03.2025
В Калужской области ночью уничтожили 24 беспилотника
Ночью на территории Кировского района в Калужской области уничтожены 24 беспилотника, предварительно, жертв и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T06:20:00+03:00
2025-03-31T06:20:00+03:00
2025-03-31T06:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
калужская область
происшествия
кировский район
владислав шапша
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Ночью на территории Кировского района в Калужской области уничтожены 24 беспилотника, предварительно, жертв и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша."Сегодня ночью силами ПВО на территории Кировского района уничтожены 24 БПЛА. На месте работает оперативная группа. По предварительной информации, жертв и разрушений инфраструктуры нет", - написал он в Telegram-канале.
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калужская область, происшествия, кировский район, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Происшествия, Кировский район, Владислав Шапша
В Калужской области ночью уничтожили 24 беспилотника
Шапша: в Калужской области ночью уничтожили 24 беспилотника