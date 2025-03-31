https://ria.ru/20250331/bespilotniki-2008310423.html

В Калужской области ночью уничтожили 24 беспилотника

В Калужской области ночью уничтожили 24 беспилотника - РИА Новости, 31.03.2025

В Калужской области ночью уничтожили 24 беспилотника

Ночью на территории Кировского района в Калужской области уничтожены 24 беспилотника, предварительно, жертв и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T06:20:00+03:00

2025-03-31T06:20:00+03:00

2025-03-31T06:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

калужская область

происшествия

кировский район

владислав шапша

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Ночью на территории Кировского района в Калужской области уничтожены 24 беспилотника, предварительно, жертв и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша."Сегодня ночью силами ПВО на территории Кировского района уничтожены 24 БПЛА. На месте работает оперативная группа. По предварительной информации, жертв и разрушений инфраструктуры нет", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250331/vsu-2008309444.html

калужская область

кировский район

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калужская область, происшествия, кировский район, владислав шапша