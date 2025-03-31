https://ria.ru/20250331/bespilotniki-2008298255.html

В Брянской области отражают атаку БПЛА

В Брянской области отражают атаку БПЛА - РИА Новости, 31.03.2025

В Брянской области отражают атаку БПЛА

Средства ПВО отражают атаку БПЛА в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T01:24:00+03:00

2025-03-31T01:24:00+03:00

2025-03-31T02:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Средства ПВО отражают атаку БПЛА в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. Глава региона призвал граждан соблюдать необходимые меры безопасности.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью БПЛА. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250330/trevoga-2008287799.html

брянская область

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2025

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безопасность, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)