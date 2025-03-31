https://ria.ru/20250331/bespilotniki-2008298255.html
В Брянской области отражают атаку БПЛА
В Брянской области отражают атаку БПЛА - РИА Новости, 31.03.2025
В Брянской области отражают атаку БПЛА
Средства ПВО отражают атаку БПЛА в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T01:24:00+03:00
2025-03-31T01:24:00+03:00
2025-03-31T02:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938364616_0:62:3071:1789_1920x0_80_0_0_ba83d21279fd4cb5e798300fb5186cc5.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Средства ПВО отражают атаку БПЛА в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. Глава региона призвал граждан соблюдать необходимые меры безопасности.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью БПЛА. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250330/trevoga-2008287799.html
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938364616_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9763835287e3b89acb2dd95c438feb44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Брянской области отражают атаку БПЛА
Богомаз: ПВО отражает атаку БПЛА на Брянскую область