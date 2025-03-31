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В Брянской области отражают атаку БПЛА - РИА Новости, 31.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:24 31.03.2025 (обновлено: 02:09 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/bespilotniki-2008298255.html
В Брянской области отражают атаку БПЛА
В Брянской области отражают атаку БПЛА - РИА Новости, 31.03.2025
В Брянской области отражают атаку БПЛА
Средства ПВО отражают атаку БПЛА в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T01:24:00+03:00
2025-03-31T02:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Средства ПВО отражают атаку БПЛА в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. Глава региона призвал граждан соблюдать необходимые меры безопасности.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью БПЛА. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250330/trevoga-2008287799.html
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безопасность, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Брянской области отражают атаку БПЛА

Богомаз: ПВО отражает атаку БПЛА на Брянскую область

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Средства ПВО отражают атаку БПЛА в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
Глава региона призвал граждан соблюдать необходимые меры безопасности.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью БПЛА. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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Вчера, 22:47
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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