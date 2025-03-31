https://ria.ru/20250331/bespilotnik-2008310855.html

Российские бойцы сбили легким коптером украинскую бронированную "Бабу-ягу"

Российские бойцы сбили легким коптером украинскую бронированную "Бабу-ягу" - РИА Новости, 31.03.2025

Российские бойцы сбили легким коптером украинскую бронированную "Бабу-ягу"

Военнослужащие группировки "Запад" сбили легким коптером украинский бронированный беспилотник "Баба-яга", рассказал РИА Новости боец разведвзвода БПЛА с... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T06:38:00+03:00

2025-03-31T06:38:00+03:00

2025-03-31T11:36:00+03:00

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ЛУГАНСК, 31 мар — РИА Новости. Военнослужащие группировки "Запад" сбили легким коптером украинский бронированный беспилотник "Баба-яга", рассказал РИА Новости боец разведвзвода БПЛА с позывным Рис. "Недавно был случай. Наши парни сбили "Бабу-ягу". Они проводили разведку ночью", — сказал он. Собеседник агентства показал видео, запечатлевшее, как оператор заметил в воздухе тяжелый украинский гексакоптер. На кадрах, снятых на телевизионную камеру, выделяется красным цветом система Starlink, при помощи которой ведется управление. Видно, как дрон сбрасывает противотанковые мины ТМ-62 с массой взрывчатки около восьми килограммов. Операторы решают приблизить свой легкий коптер к "Бабе-яге". "Сбить "Бабу-ягу" не так-то просто. Это большой дрон. Из стрелкового оружия ее не пробьешь — там стоит большая броня. Дрон-разведчик по сравнению с "Бабой-ягой" — ничто. Не пожалев дрона, они уничтожили цель со второй попытки", — рассказал Рис. На записи видно, как легкий дрон под управлением его сослуживцев пикирует сверху на "Бабу-ягу", уничтожая один из ее винтов.Российские военные называют "Бабой-ягой" одну из переделанных моделей сельскохозяйственных дронов — они, как правило, несут 120-миллиметровые минометные мины и авиационные боеприпасы, а также бомбы весом 25 и 50 килограммов. Кроме того, "Бабу-ягу" оснащают ретрансляторами, которые помогают противнику управлять небольшими FPV-дронами, благодаря чему дальность их полета значительно увеличивается. Поражение "Бабы-яги" может ослепить украинских операторов FPV-дронов.

https://ria.ru/20250331/vsu-2008309444.html

https://ria.ru/20250331/spetsoperatsiya-2008310549.html

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Воздушный бой между российским коптером и "Бабой-ягой" ВСУ ВСУ устанавливают платы-ловушки для подрыва своих упавших FPV-дронов, бойцам следует внимательно относиться к подобным трофеям, рассказал РИА Новости военный разведвзвода БПЛА группировки "Запад" с позывным "Крым". Российские военные также показали видео воздушного боя между их легким коптером и тяжелой украинской "Бабой-ягой". Оператору российского БПЛА удалось спикировать и уничтожить винт украинского дрона, из-за чего он потерял управление и упал. 2025-03-31T06:38 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф