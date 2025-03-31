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Главе СК доложат по делу об осквернении могилы военкора Федорчака - РИА Новости, 31.03.2025
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22:35 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/bastrykin-2008517933.html
Главе СК доложат по делу об осквернении могилы военкора Федорчака
Главе СК доложат по делу об осквернении могилы военкора Федорчака - РИА Новости, 31.03.2025
Главе СК доложат по делу об осквернении могилы военкора Федорчака
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту повреждения в Крыму воинских захоронений погибших в зоне... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T22:35:00+03:00
2025-03-31T22:35:00+03:00
россия
александр федорчак (военкор)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту повреждения в Крыму воинских захоронений погибших в зоне проведения спецоперации бойцов и военкора Александра Федорчака. Ранее глава администрации Нижнегорского района Крыма Антон Кравец сообщил, что вандалы осквернили могилы военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака и трех участников СВО на кладбище в Крыму, идёт расследование. СУСК и МВД Крыма возбудили уголовные дела, устанавливаются причастные к совершению преступления. К вандалам, оскверняющим могилы участников СВО и военкоров, должны применяться самые жесткие меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя произошедшее. Могилу родные, коллеги, общественность с помощью властей привели в порядок. "Глава ведомства Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по республике Крым и городу Севастополю Рудневу доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении ведомства. Федорчака похоронили 28 марта в его родном поселке Нижнегорский в Крыму. Федорчак – крымчанин, до работы в "Известиях" был корреспондентом канала "Звезда", а ранее – канала "Крым 24" и Крымского информагентства. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее подписал указ о награждении Федорчака орденом " За верность долгу" посмертно. Вооруженные формирования киевского режима за три дня убили четырех представителей российских СМИ. Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. Военкор Первого канала Анна Прокофьева погибла 26 марта при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной. Находившийся с ней оператор Дмитрий Волков был ранен.
https://ria.ru/20250331/voenkor-2008487186.html
https://ria.ru/20250331/vandalizm-2008388328.html
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россия, александр федорчак (военкор), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Александр Федорчак (военкор), Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Главе СК доложат по делу об осквернении могилы военкора Федорчака

Бастрыкин запросил доклад по делу об осквернении могилы Федорчака и бойцов СВО

© Фото : соцсетиВандалы сожгли и разгромили могилу недавно погибшего корреспондента "Известий" Александра Федорчака
Вандалы сожгли и разгромили могилу недавно погибшего корреспондента Известий Александра Федорчака - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : соцсети
Вандалы сожгли и разгромили могилу недавно погибшего корреспондента "Известий" Александра Федорчака
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту повреждения в Крыму воинских захоронений погибших в зоне проведения спецоперации бойцов и военкора Александра Федорчака.
Ранее глава администрации Нижнегорского района Крыма Антон Кравец сообщил, что вандалы осквернили могилы военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака и трех участников СВО на кладбище в Крыму, идёт расследование. СУСК и МВД Крыма возбудили уголовные дела, устанавливаются причастные к совершению преступления. К вандалам, оскверняющим могилы участников СВО и военкоров, должны применяться самые жесткие меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя произошедшее. Могилу родные, коллеги, общественность с помощью властей привели в порядок.
Цветы в память о погибшим журналисте Александре Федорчаке в МИЦ Известия в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
В Крыму привели в порядок оскверненную могилу военкора Федорчака
Вчера, 18:27
"Глава ведомства Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по республике Крым и городу Севастополю Рудневу доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении ведомства.
Федорчака похоронили 28 марта в его родном поселке Нижнегорский в Крыму. Федорчак – крымчанин, до работы в "Известиях" был корреспондентом канала "Звезда", а ранее – канала "Крым 24" и Крымского информагентства.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее подписал указ о награждении Федорчака орденом " За верность долгу" посмертно.
Вооруженные формирования киевского режима за три дня убили четырех представителей российских СМИ. Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. Военкор Первого канала Анна Прокофьева погибла 26 марта при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной. Находившийся с ней оператор Дмитрий Волков был ранен.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
В Кремле призвали принять жесткие меры к осквернившим могилы бойцов СВО
Вчера, 13:37
 
РоссияАлександр Федорчак (военкор)Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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