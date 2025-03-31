https://ria.ru/20250331/bastrykin-2008517933.html

Главе СК доложат по делу об осквернении могилы военкора Федорчака

Главе СК доложат по делу об осквернении могилы военкора Федорчака - РИА Новости, 31.03.2025

Главе СК доложат по делу об осквернении могилы военкора Федорчака

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту повреждения в Крыму воинских захоронений погибших в зоне... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T22:35:00+03:00

2025-03-31T22:35:00+03:00

2025-03-31T22:35:00+03:00

россия

александр федорчак (военкор)

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту повреждения в Крыму воинских захоронений погибших в зоне проведения спецоперации бойцов и военкора Александра Федорчака. Ранее глава администрации Нижнегорского района Крыма Антон Кравец сообщил, что вандалы осквернили могилы военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака и трех участников СВО на кладбище в Крыму, идёт расследование. СУСК и МВД Крыма возбудили уголовные дела, устанавливаются причастные к совершению преступления. К вандалам, оскверняющим могилы участников СВО и военкоров, должны применяться самые жесткие меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя произошедшее. Могилу родные, коллеги, общественность с помощью властей привели в порядок. "Глава ведомства Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по республике Крым и городу Севастополю Рудневу доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении ведомства. Федорчака похоронили 28 марта в его родном поселке Нижнегорский в Крыму. Федорчак – крымчанин, до работы в "Известиях" был корреспондентом канала "Звезда", а ранее – канала "Крым 24" и Крымского информагентства. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее подписал указ о награждении Федорчака орденом " За верность долгу" посмертно. Вооруженные формирования киевского режима за три дня убили четырех представителей российских СМИ. Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. Военкор Первого канала Анна Прокофьева погибла 26 марта при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной. Находившийся с ней оператор Дмитрий Волков был ранен.

https://ria.ru/20250331/voenkor-2008487186.html

https://ria.ru/20250331/vandalizm-2008388328.html

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россия, александр федорчак (военкор), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия