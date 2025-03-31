Главе СК доложат по делу об осквернении могилы военкора Федорчака
Бастрыкин запросил доклад по делу об осквернении могилы Федорчака и бойцов СВО
© Фото : соцсетиВандалы сожгли и разгромили могилу недавно погибшего корреспондента "Известий" Александра Федорчака
© Фото : соцсети
Вандалы сожгли и разгромили могилу недавно погибшего корреспондента "Известий" Александра Федорчака
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту повреждения в Крыму воинских захоронений погибших в зоне проведения спецоперации бойцов и военкора Александра Федорчака.
Ранее глава администрации Нижнегорского района Крыма Антон Кравец сообщил, что вандалы осквернили могилы военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака и трех участников СВО на кладбище в Крыму, идёт расследование. СУСК и МВД Крыма возбудили уголовные дела, устанавливаются причастные к совершению преступления. К вандалам, оскверняющим могилы участников СВО и военкоров, должны применяться самые жесткие меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя произошедшее. Могилу родные, коллеги, общественность с помощью властей привели в порядок.
"Глава ведомства Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по республике Крым и городу Севастополю Рудневу доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении ведомства.
Федорчака похоронили 28 марта в его родном поселке Нижнегорский в Крыму. Федорчак – крымчанин, до работы в "Известиях" был корреспондентом канала "Звезда", а ранее – канала "Крым 24" и Крымского информагентства.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее подписал указ о награждении Федорчака орденом " За верность долгу" посмертно.
Вооруженные формирования киевского режима за три дня убили четырех представителей российских СМИ. Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. Военкор Первого канала Анна Прокофьева погибла 26 марта при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной. Находившийся с ней оператор Дмитрий Волков был ранен.