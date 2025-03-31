https://ria.ru/20250331/bardella-2008379329.html

Ле Пен заявила, что Барделла способен стать президентом Франции

Ле Пен заявила, что Барделла способен стать президентом Франции - РИА Новости, 31.03.2025

Ле Пен заявила, что Барделла способен стать президентом Франции

Марин Ле Пен, лидер фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции и кандидат на президентских выборах в 2027 году, которую суд может... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T12:13:00+03:00

2025-03-31T12:13:00+03:00

2025-03-31T13:14:00+03:00

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ПАРИЖ, 31 мар - РИА Новости. Марин Ле Пен, лидер фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции и кандидат на президентских выборах в 2027 году, которую суд может проговорить к невозможности избираться в органы власти, впервые заявила, что лидер партии Жордан Барделла "способен стать президентом республики". "Когда ты достигаешь уровня Жордана Барделлы в его возрасте, нет причин лишать себя амбиций, которые могут превзойти то, что у него есть сегодня. Он в состоянии стать президентом республики", - заявила она в интервью телеканалу BFMTV. Барделла возглавил партию "Национальное объединение" в 2021 году в возрасте 25 лет, когда Ле Пен начала свою президентскую кампанию перед выборами 2022 года. После внеочередных выборов в парламент летом 2024 года, когда партия Ле Пен побеждала в первом туре, Барделла открыто заявлял о намерении возглавить кабмин. Однако сценарий, в котором он, а не Ле Пен, станет президентом, в партии не рассматривался. При этом если суд в рамках дела о фиктивном найме ассистентов депутатов партии в Европарламенте приговорит Ле Пен к невозможности избираться в органы власти с немедленным исполнением приговора, как того запросила прокуратура, она не сможет участвовать в президентской гонке. Однако в сценарии, если кандидатом будет Барделла, она по-прежнему сможет стать премьер-министром. Как напоминает телеканал, кандидат на эту должность назначается президентом. Согласно опросу компании Odoxa, опубликованному в конце ноября по окончании слушаний по делу Ле Пен, Барделла являлся наиболее популярным политиком от его партии. Порядка 60% французов считают, что он будет баллотироваться в президенты, а 43% ответили, что этого желают. Ле Пен и 24 ее однопартийцев обвиняют в том, что они якобы занимались отмывании средств Европарламента (ЕП) путем якобы фиктивного найма ассистентов евродепутатов. Барделла не является фигурантом этого дела. Политиков обвиняют в "нецелевом использовании общественных средств" Евросоюза в период с 2004 по 2016 год, а Ле Пен – в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно версии обвинения, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, хотя на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Прокуратура запросила для всех подсудимых наказания в виде невозможности избираться в органы государственной власти с немедленным применением приговора. Сторона обвинения также запросила лишение свободы для Ле Пен сроком на пять лет, из которых три условно, а еще два не могут быть обжалованы, однако могут быть заменены на менее строгую меру пресечения, например, отбывание срока с электронным браслетом дома. Обвинение также потребовало обязать Ле Пен выплатить штраф в размере 300 тысяч евро, а саму партию "Национальное объединение" как юридическое лицо - штраф в размере 2 миллионов евро.

https://ria.ru/20250330/pen-2008237367.html

https://ria.ru/20250311/frantsija-2004427562.html

https://ria.ru/20250130/frantsiya-1996225576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, марин ле пен, европарламент, парламент франции