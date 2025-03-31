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В Бангкоке госслужащие массово покинули здания из-за слухов о землетрясении - РИА Новости, 31.03.2025
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09:44 31.03.2025 (обновлено: 10:47 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/bangkok-2008331635.html
В Бангкоке госслужащие массово покинули здания из-за слухов о землетрясении
В Бангкоке госслужащие массово покинули здания из-за слухов о землетрясении - РИА Новости, 31.03.2025
В Бангкоке госслужащие массово покинули здания из-за слухов о землетрясении
В Бангкоке служащие массово покинули несколько зданий государственных ведомств из-за слухов о новом землетрясении, заявил мэр Чатчат Ситтхипхан на брифинге,... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T09:44:00+03:00
2025-03-31T10:47:00+03:00
в мире
землетрясение в мьянме и таиланде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1e/2008211051_0:148:3070:1875_1920x0_80_0_0_a516be8e629c5940700dccf58e9e69f6.jpg
БАНГКОК, 31 мар — РИА Новости. В Бангкоке служащие массово покинули несколько зданий государственных ведомств из-за слухов о новом землетрясении, заявил мэр Чатчат Ситтхипхан на брифинге, который транслировали сетевой телеканал The Reporters и другие СМИ."Это не была эвакуация как таковая, скорее люди переволновались, это было больше похоже на панику. Я прошу всех воздержаться от излишнего волнения и поступков, диктуемых эмоциями, потому что паническое бегство — это большая опасность, чем неподтвержденная опасность нового землетрясения", — сказал он. Это произошло около 10 утра по местному времени. Речь идет о корпусе А комплекса правительственных зданий на улице Ченгваттхана, одном из зданий комплекса Министерства труда в районе Динденг и здании уголовного суда на улице Ратчадапхисек. Кроме того, военнослужащие покинули одно из зданий Главного штаба Вооруженных сил Таиланда и одно из зданий комплекса Главного управления национальной полиции. Как писала газета Bangkok Post, это было вызвано сообщениями о появлении в стенах трещин в стенах и возникновении вибраций. Мэр отметил, что эмоциональная реакция людей понятна, так как Таиланд, и особенно Бангкок, никогда не был сейсмоактивной зоной и не сталкивался с разрушениями в результате землетрясений. "Все здания, о которых идет речь, были проверены на предмет конструкционной целостности. Замеченные сотрудниками трещины не были опасными для конструкционных элементов зданий, а некоторые из них вообще оказались не трещинами, возникшими в пятницу при землетрясении, а старыми повреждениями", — отметил Ситтхипхан. Он добавил, что поводом для случившегося стали не только увиденные работниками трещины, но и сообщения о новом землетрясении. "В Бангкоке никакого землетрясения не было. Около 10 утра произошел один из афтершоков в Мьянме, это был подземный толчок магнитудой 3,7, и он не оказал никакого влияния на территорию Таиланда, тем более на Бангкок", — подчеркнул глава администрации. Информацию об отсутствии в этих зданиях конструкционных повреждений подтвердил глава бангкокского департамента предупреждения и преодоления последствий катастроф Пхатсакон Буньялак. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 28 марта на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. В Мьянме погибли около 1,7 тысячи человек, пострадали еще 3,4 тысячи. В Бангкоке обрушилось строящееся здание, погибли не менее 18 человек.После землетрясения инспекционные группы строительных инженеров и волонтеров, созданные мэрией и Ассоциацией инженеров Таиланда и насчитывавшие более трех с половиной тысяч человек, проверили более 100 правительственных зданий в Бангкоке и нашли опасными для людей только три. Сейчас эти здания закрыты, там проводят оценку повреждений.
https://ria.ru/20250329/tailand-2008092330.html
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в мире, землетрясение в мьянме и таиланде
В мире, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
В Бангкоке госслужащие массово покинули здания из-за слухов о землетрясении

В Бангкоке госслужащие покинули здания из-за слухов о новом землетрясении

© Getty Images / Lauren DeCiccaСпасатели работают на месте рухнувшего после землетрясения здания в Бангкоке, Таиланд
Спасатели работают на месте рухнувшего после землетрясения здания в Бангкоке, Таиланд - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Getty Images / Lauren DeCicca
Спасатели работают на месте рухнувшего после землетрясения здания в Бангкоке, Таиланд
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БАНГКОК, 31 мар — РИА Новости. В Бангкоке служащие массово покинули несколько зданий государственных ведомств из-за слухов о новом землетрясении, заявил мэр Чатчат Ситтхипхан на брифинге, который транслировали сетевой телеканал The Reporters и другие СМИ.
"Это не была эвакуация как таковая, скорее люди переволновались, это было больше похоже на панику. Я прошу всех воздержаться от излишнего волнения и поступков, диктуемых эмоциями, потому что паническое бегство — это большая опасность, чем неподтвержденная опасность нового землетрясения", — сказал он.
Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме
© Getty Images / Lauren DeCicca

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

Место обрушения здания в Бангкоке, Таиланд

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

Место обрушения здания в Бангкоке

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

Тайские спасатели на месте обрушения здания в Бангкоке

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

Тайские спецслужбы рядом с местом обрушения здания в Бангкоке

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Власти города объявили режим ЧП.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8
© AP Photo / Sakchai Lalit

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

Спасатели выносят пострадавшего с места обрушения здания в Бангкоке

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8
Это произошло около 10 утра по местному времени. Речь идет о корпусе А комплекса правительственных зданий на улице Ченгваттхана, одном из зданий комплекса Министерства труда в районе Динденг и здании уголовного суда на улице Ратчадапхисек. Кроме того, военнослужащие покинули одно из зданий Главного штаба Вооруженных сил Таиланда и одно из зданий комплекса Главного управления национальной полиции. Как писала газета Bangkok Post, это было вызвано сообщениями о появлении в стенах трещин в стенах и возникновении вибраций.
Мэр отметил, что эмоциональная реакция людей понятна, так как Таиланд, и особенно Бангкок, никогда не был сейсмоактивной зоной и не сталкивался с разрушениями в результате землетрясений.
"Все здания, о которых идет речь, были проверены на предмет конструкционной целостности. Замеченные сотрудниками трещины не были опасными для конструкционных элементов зданий, а некоторые из них вообще оказались не трещинами, возникшими в пятницу при землетрясении, а старыми повреждениями", — отметил Ситтхипхан.
Он добавил, что поводом для случившегося стали не только увиденные работниками трещины, но и сообщения о новом землетрясении.
Падают высотки, рушатся мосты. Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
В Таиланде выяснят причины сбоя в смс-оповещении при землетрясении
29 марта, 10:13
"В Бангкоке никакого землетрясения не было. Около 10 утра произошел один из афтершоков в Мьянме, это был подземный толчок магнитудой 3,7, и он не оказал никакого влияния на территорию Таиланда, тем более на Бангкок", — подчеркнул глава администрации.
Информацию об отсутствии в этих зданиях конструкционных повреждений подтвердил глава бангкокского департамента предупреждения и преодоления последствий катастроф Пхатсакон Буньялак.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 28 марта на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. В Мьянме погибли около 1,7 тысячи человек, пострадали еще 3,4 тысячи. В Бангкоке обрушилось строящееся здание, погибли не менее 18 человек.
После землетрясения инспекционные группы строительных инженеров и волонтеров, созданные мэрией и Ассоциацией инженеров Таиланда и насчитывавшие более трех с половиной тысяч человек, проверили более 100 правительственных зданий в Бангкоке и нашли опасными для людей только три. Сейчас эти здания закрыты, там проводят оценку повреждений.
МЧС России ликвидируют последствия землетрясения в Мьянме. 31 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Российские спасатели выехали в пострадавший от землетрясения район Мьянмы
04:05
 
В миреЗемлетрясение в Мьянме и Таиланде
 
 
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