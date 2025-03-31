В Бангкоке госслужащие массово покинули здания из-за слухов о землетрясении

БАНГКОК, 31 мар — РИА Новости. В Бангкоке служащие массово покинули несколько зданий государственных ведомств из-за слухов о новом землетрясении, заявил мэр Чатчат Ситтхипхан на брифинге, который транслировали сетевой телеканал The Reporters и другие СМИ."Это не была эвакуация как таковая, скорее люди переволновались, это было больше похоже на панику. Я прошу всех воздержаться от излишнего волнения и поступков, диктуемых эмоциями, потому что паническое бегство — это большая опасность, чем неподтвержденная опасность нового землетрясения", — сказал он. Это произошло около 10 утра по местному времени. Речь идет о корпусе А комплекса правительственных зданий на улице Ченгваттхана, одном из зданий комплекса Министерства труда в районе Динденг и здании уголовного суда на улице Ратчадапхисек. Кроме того, военнослужащие покинули одно из зданий Главного штаба Вооруженных сил Таиланда и одно из зданий комплекса Главного управления национальной полиции. Как писала газета Bangkok Post, это было вызвано сообщениями о появлении в стенах трещин в стенах и возникновении вибраций. Мэр отметил, что эмоциональная реакция людей понятна, так как Таиланд, и особенно Бангкок, никогда не был сейсмоактивной зоной и не сталкивался с разрушениями в результате землетрясений. "Все здания, о которых идет речь, были проверены на предмет конструкционной целостности. Замеченные сотрудниками трещины не были опасными для конструкционных элементов зданий, а некоторые из них вообще оказались не трещинами, возникшими в пятницу при землетрясении, а старыми повреждениями", — отметил Ситтхипхан. Он добавил, что поводом для случившегося стали не только увиденные работниками трещины, но и сообщения о новом землетрясении. "В Бангкоке никакого землетрясения не было. Около 10 утра произошел один из афтершоков в Мьянме, это был подземный толчок магнитудой 3,7, и он не оказал никакого влияния на территорию Таиланда, тем более на Бангкок", — подчеркнул глава администрации. Информацию об отсутствии в этих зданиях конструкционных повреждений подтвердил глава бангкокского департамента предупреждения и преодоления последствий катастроф Пхатсакон Буньялак. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 28 марта на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. В Мьянме погибли около 1,7 тысячи человек, пострадали еще 3,4 тысячи. В Бангкоке обрушилось строящееся здание, погибли не менее 18 человек.После землетрясения инспекционные группы строительных инженеров и волонтеров, созданные мэрией и Ассоциацией инженеров Таиланда и насчитывавшие более трех с половиной тысяч человек, проверили более 100 правительственных зданий в Бангкоке и нашли опасными для людей только три. Сейчас эти здания закрыты, там проводят оценку повреждений.
БАНГКОК, 31 мар — РИА Новости. В Бангкоке служащие массово покинули несколько зданий государственных ведомств из-за слухов о новом землетрясении, заявил мэр Чатчат Ситтхипхан на брифинге, который транслировали сетевой телеканал The Reporters и другие СМИ.
"Это не была эвакуация как таковая, скорее люди переволновались, это было больше похоже на панику. Я прошу всех воздержаться от излишнего волнения и поступков, диктуемых эмоциями, потому что паническое бегство — это большая опасность, чем неподтвержденная опасность нового землетрясения", — сказал он.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
Это произошло около 10 утра по местному времени. Речь идет о корпусе А комплекса правительственных зданий на улице Ченгваттхана, одном из зданий комплекса Министерства труда в районе Динденг и здании уголовного суда на улице Ратчадапхисек. Кроме того, военнослужащие покинули одно из зданий Главного штаба Вооруженных сил Таиланда и одно из зданий комплекса Главного управления национальной полиции. Как писала газета Bangkok Post, это было вызвано сообщениями о появлении в стенах трещин в стенах и возникновении вибраций.
Мэр отметил, что эмоциональная реакция людей понятна, так как Таиланд, и особенно Бангкок, никогда не был сейсмоактивной зоной и не сталкивался с разрушениями в результате землетрясений.
"Все здания, о которых идет речь, были проверены на предмет конструкционной целостности. Замеченные сотрудниками трещины не были опасными для конструкционных элементов зданий, а некоторые из них вообще оказались не трещинами, возникшими в пятницу при землетрясении, а старыми повреждениями", — отметил Ситтхипхан.
Он добавил, что поводом для случившегося стали не только увиденные работниками трещины, но и сообщения о новом землетрясении.
"В Бангкоке никакого землетрясения не было. Около 10 утра произошел один из афтершоков в Мьянме, это был подземный толчок магнитудой 3,7, и он не оказал никакого влияния на территорию Таиланда, тем более на Бангкок", — подчеркнул глава администрации.
Информацию об отсутствии в этих зданиях конструкционных повреждений подтвердил глава бангкокского департамента предупреждения и преодоления последствий катастроф Пхатсакон Буньялак.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 28 марта на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. В Мьянме погибли около 1,7 тысячи человек, пострадали еще 3,4 тысячи. В Бангкоке обрушилось строящееся здание, погибли не менее 18 человек.
После землетрясения инспекционные группы строительных инженеров и волонтеров, созданные мэрией и Ассоциацией инженеров Таиланда и насчитывавшие более трех с половиной тысяч человек, проверили более 100 правительственных зданий в Бангкоке и нашли опасными для людей только три. Сейчас эти здания закрыты, там проводят оценку повреждений.
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