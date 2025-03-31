https://ria.ru/20250331/bangkok-2008331635.html

В Бангкоке госслужащие массово покинули здания из-за слухов о землетрясении

В Бангкоке госслужащие массово покинули здания из-за слухов о землетрясении - РИА Новости, 31.03.2025

В Бангкоке госслужащие массово покинули здания из-за слухов о землетрясении

В Бангкоке служащие массово покинули несколько зданий государственных ведомств из-за слухов о новом землетрясении, заявил мэр Чатчат Ситтхипхан на брифинге,... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T09:44:00+03:00

2025-03-31T09:44:00+03:00

2025-03-31T10:47:00+03:00

в мире

землетрясение в мьянме и таиланде

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1e/2008211051_0:148:3070:1875_1920x0_80_0_0_a516be8e629c5940700dccf58e9e69f6.jpg

БАНГКОК, 31 мар — РИА Новости. В Бангкоке служащие массово покинули несколько зданий государственных ведомств из-за слухов о новом землетрясении, заявил мэр Чатчат Ситтхипхан на брифинге, который транслировали сетевой телеканал The Reporters и другие СМИ."Это не была эвакуация как таковая, скорее люди переволновались, это было больше похоже на панику. Я прошу всех воздержаться от излишнего волнения и поступков, диктуемых эмоциями, потому что паническое бегство — это большая опасность, чем неподтвержденная опасность нового землетрясения", — сказал он. Это произошло около 10 утра по местному времени. Речь идет о корпусе А комплекса правительственных зданий на улице Ченгваттхана, одном из зданий комплекса Министерства труда в районе Динденг и здании уголовного суда на улице Ратчадапхисек. Кроме того, военнослужащие покинули одно из зданий Главного штаба Вооруженных сил Таиланда и одно из зданий комплекса Главного управления национальной полиции. Как писала газета Bangkok Post, это было вызвано сообщениями о появлении в стенах трещин в стенах и возникновении вибраций. Мэр отметил, что эмоциональная реакция людей понятна, так как Таиланд, и особенно Бангкок, никогда не был сейсмоактивной зоной и не сталкивался с разрушениями в результате землетрясений. "Все здания, о которых идет речь, были проверены на предмет конструкционной целостности. Замеченные сотрудниками трещины не были опасными для конструкционных элементов зданий, а некоторые из них вообще оказались не трещинами, возникшими в пятницу при землетрясении, а старыми повреждениями", — отметил Ситтхипхан. Он добавил, что поводом для случившегося стали не только увиденные работниками трещины, но и сообщения о новом землетрясении. "В Бангкоке никакого землетрясения не было. Около 10 утра произошел один из афтершоков в Мьянме, это был подземный толчок магнитудой 3,7, и он не оказал никакого влияния на территорию Таиланда, тем более на Бангкок", — подчеркнул глава администрации. Информацию об отсутствии в этих зданиях конструкционных повреждений подтвердил глава бангкокского департамента предупреждения и преодоления последствий катастроф Пхатсакон Буньялак. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 28 марта на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. В Мьянме погибли около 1,7 тысячи человек, пострадали еще 3,4 тысячи. В Бангкоке обрушилось строящееся здание, погибли не менее 18 человек.После землетрясения инспекционные группы строительных инженеров и волонтеров, созданные мэрией и Ассоциацией инженеров Таиланда и насчитывавшие более трех с половиной тысяч человек, проверили более 100 правительственных зданий в Бангкоке и нашли опасными для людей только три. Сейчас эти здания закрыты, там проводят оценку повреждений.

https://ria.ru/20250329/tailand-2008092330.html

https://ria.ru/20250331/spasateli-2008303814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, землетрясение в мьянме и таиланде