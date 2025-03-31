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В Пермском крае 13 детей пострадали после распыления перцового баллончика - РИА Новости, 31.03.2025
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12:19 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/ballonchik-2008368355.html
В Пермском крае 13 детей пострадали после распыления перцового баллончика
В Пермском крае 13 детей пострадали после распыления перцового баллончика - РИА Новости, 31.03.2025
В Пермском крае 13 детей пострадали после распыления перцового баллончика
Тринадцать детей пострадали от содержимого из перцового баллончика, который распылили в школе №17 в пермских Березниках, правоохранители проводят проверку,... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T12:19:00+03:00
2025-03-31T12:19:00+03:00
происшествия
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ПЕРМЬ, 31 мар - РИА Новости. Тринадцать детей пострадали от содержимого из перцового баллончика, который распылили в школе №17 в пермских Березниках, правоохранители проводят проверку, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Ребенок нашел перцовый баллончик, принес его в школу №17 в Березниках и попробовал распылить. Пострадали дети, находившиеся поблизости. Им вызвали "скорую". Восемь детей под наблюдением, троих забрали в медучреждение, чтобы оказать им там помощь, но они не госпитализированы, еще двоих ребят осмотрели на месте и сразу отпустили", - рассказал источник. Собеседник агентства уточнил, что происшествием занимается полиция. При этом ребенок, который принес баллончик в учебное заведение, из благополучной семьи, от него не ожидали "такой глупости".
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происшествия, березники
Происшествия, Березники
В Пермском крае 13 детей пострадали после распыления перцового баллончика

13 детей пострадали при распылении перцового баллончика в школе в Березниках

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПЕРМЬ, 31 мар - РИА Новости. Тринадцать детей пострадали от содержимого из перцового баллончика, который распылили в школе №17 в пермских Березниках, правоохранители проводят проверку, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Ребенок нашел перцовый баллончик, принес его в школу №17 в Березниках и попробовал распылить. Пострадали дети, находившиеся поблизости. Им вызвали "скорую". Восемь детей под наблюдением, троих забрали в медучреждение, чтобы оказать им там помощь, но они не госпитализированы, еще двоих ребят осмотрели на месте и сразу отпустили", - рассказал источник.
Собеседник агентства уточнил, что происшествием занимается полиция. При этом ребенок, который принес баллончик в учебное заведение, из благополучной семьи, от него не ожидали "такой глупости".
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