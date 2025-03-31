https://ria.ru/20250331/bakanov-2008391403.html

Путин рассказал, почему Баканова назначили новым главой "Роскосмоса"

Путин рассказал, почему Баканова назначили новым главой "Роскосмоса" - РИА Новости, 31.03.2025

Путин рассказал, почему Баканова назначили новым главой "Роскосмоса"

Президент России Владимир Путин сказал, что Дмитрий Баканов был назначен новым главой "Роскосмоса" за опыт работы на предыдущих местах, в том числе в компании... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T13:56:00+03:00

2025-03-31T13:56:00+03:00

2025-03-31T13:56:00+03:00

космос - риа наука

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дмитрий баканов

роскосмос

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сказал, что Дмитрий Баканов был назначен новым главой "Роскосмоса" за опыт работы на предыдущих местах, в том числе в компании "Гонец". Президент в понедельник принял Баканова в Кремле. "Дмитрий Владимирович, знаю, что вы и родились на Байконуре, да?" - уточнил Путин. Баканов подтвердил, отметив, что родился в городе Ленинск, в семье инженера, его отец тогда работал на Байконуре. "Ну, вас назначили руководителем "Роскосмоса" не поэтому, а за вашу работу в предыдущих местах, в том числе в компании "Гонец", - отметил Путин.

https://ria.ru/20250319/bakanov-2005986190.html

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Ольга Фомченкова

космос - риа наука, байконур (город), россия, ленинск, владимир путин, дмитрий баканов, роскосмос