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Путин рассказал, почему Баканова назначили новым главой "Роскосмоса" - РИА Новости, 31.03.2025
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13:56 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/bakanov-2008391403.html
Путин рассказал, почему Баканова назначили новым главой "Роскосмоса"
Путин рассказал, почему Баканова назначили новым главой "Роскосмоса" - РИА Новости, 31.03.2025
Путин рассказал, почему Баканова назначили новым главой "Роскосмоса"
Президент России Владимир Путин сказал, что Дмитрий Баканов был назначен новым главой "Роскосмоса" за опыт работы на предыдущих местах, в том числе в компании... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T13:56:00+03:00
2025-03-31T13:56:00+03:00
космос - риа наука
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дмитрий баканов
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сказал, что Дмитрий Баканов был назначен новым главой "Роскосмоса" за опыт работы на предыдущих местах, в том числе в компании "Гонец". Президент в понедельник принял Баканова в Кремле. "Дмитрий Владимирович, знаю, что вы и родились на Байконуре, да?" - уточнил Путин. Баканов подтвердил, отметив, что родился в городе Ленинск, в семье инженера, его отец тогда работал на Байконуре. "Ну, вас назначили руководителем "Роскосмоса" не поэтому, а за вашу работу в предыдущих местах, в том числе в компании "Гонец", - отметил Путин.
https://ria.ru/20250319/bakanov-2005986190.html
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космос - риа наука, байконур (город), россия, ленинск, владимир путин, дмитрий баканов, роскосмос
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Россия, Ленинск, Владимир Путин, Дмитрий Баканов, Роскосмос
Путин рассказал, почему Баканова назначили новым главой "Роскосмоса"

Путин: Баканов назначен главой "Роскосмоса" за опыт работы на предыдущих местах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Баканов
Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Баканов
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сказал, что Дмитрий Баканов был назначен новым главой "Роскосмоса" за опыт работы на предыдущих местах, в том числе в компании "Гонец".
Президент в понедельник принял Баканова в Кремле.
"Дмитрий Владимирович, знаю, что вы и родились на Байконуре, да?" - уточнил Путин.
Баканов подтвердил, отметив, что родился в городе Ленинск, в семье инженера, его отец тогда работал на Байконуре.
"Ну, вас назначили руководителем "Роскосмоса" не поэтому, а за вашу работу в предыдущих местах, в том числе в компании "Гонец", - отметил Путин.
Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Глава "Роскосмоса" признался, что думает о космосе, а не о внимании женщин
19 марта, 14:55
 
Космос - РИА НаукаБайконур (город)РоссияЛенинскВладимир ПутинДмитрий БакановРоскосмос
 
 
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