https://ria.ru/20250331/bakanov-2008391403.html
Путин рассказал, почему Баканова назначили новым главой "Роскосмоса"
Путин рассказал, почему Баканова назначили новым главой "Роскосмоса" - РИА Новости, 31.03.2025
Путин рассказал, почему Баканова назначили новым главой "Роскосмоса"
Президент России Владимир Путин сказал, что Дмитрий Баканов был назначен новым главой "Роскосмоса" за опыт работы на предыдущих местах, в том числе в компании... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T13:56:00+03:00
2025-03-31T13:56:00+03:00
2025-03-31T13:56:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сказал, что Дмитрий Баканов был назначен новым главой "Роскосмоса" за опыт работы на предыдущих местах, в том числе в компании "Гонец". Президент в понедельник принял Баканова в Кремле. "Дмитрий Владимирович, знаю, что вы и родились на Байконуре, да?" - уточнил Путин. Баканов подтвердил, отметив, что родился в городе Ленинск, в семье инженера, его отец тогда работал на Байконуре. "Ну, вас назначили руководителем "Роскосмоса" не поэтому, а за вашу работу в предыдущих местах, в том числе в компании "Гонец", - отметил Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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космос - риа наука, байконур (город), россия, ленинск, владимир путин, дмитрий баканов, роскосмос
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Россия, Ленинск, Владимир Путин, Дмитрий Баканов, Роскосмос
Путин рассказал, почему Баканова назначили новым главой "Роскосмоса"
Путин: Баканов назначен главой "Роскосмоса" за опыт работы на предыдущих местах