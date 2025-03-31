Баканов назвал первоочередные задачи на посту главы "Роскосмоса"
Баканов назвал первоочередными задачами нацпроект и коммерциализацию
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Баканов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Баканов во время встречи
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов назвал первоочередными задачами донастройку национального проекта РФ по космосу и коммерциализацию космических услуг.
"Из первоочередных задач, которые вижу, это донастройка национального проекта в соответствии с вашими поручениями о его комплексности и взаимоувязке всех элементов", - сказал Баканов в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"А также по поручению Михаила Владимировича (Мишустина) и Дениса Валентиновича (Мантурова) буду решать задачу о коммерциализации космоса и привлечению в него частных инвесторов", - добавил глава "Роскосмоса".
Он уточнил, что в нацпроект в обязательном порядке войдут орбитальная группировка для оказания основных услуг связи, дистанционного зондирования Земли и навигации, а также пусковая программа, ракеты и развитие космодромов, научный космос, пилотируемая космонавтика и ядерная космическая программа.
Биография Дмитрия Баканова
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