https://ria.ru/20250331/bakanov-2008389968.html

Баканов назвал первоочередные задачи на посту главы "Роскосмоса"

Баканов назвал первоочередные задачи на посту главы "Роскосмоса" - РИА Новости, 31.03.2025

Баканов назвал первоочередные задачи на посту главы "Роскосмоса"

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов назвал первоочередными задачами донастройку национального проекта РФ по космосу и коммерциализацию космических услуг. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T13:49:00+03:00

2025-03-31T13:49:00+03:00

2025-03-31T13:49:00+03:00

наука

россия

дмитрий баканов

владимир путин

роскосмос

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов назвал первоочередными задачами донастройку национального проекта РФ по космосу и коммерциализацию космических услуг. "Из первоочередных задач, которые вижу, это донастройка национального проекта в соответствии с вашими поручениями о его комплексности и взаимоувязке всех элементов", - сказал Баканов в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "А также по поручению Михаила Владимировича (Мишустина) и Дениса Валентиновича (Мантурова) буду решать задачу о коммерциализации космоса и привлечению в него частных инвесторов", - добавил глава "Роскосмоса". Он уточнил, что в нацпроект в обязательном порядке войдут орбитальная группировка для оказания основных услуг связи, дистанционного зондирования Земли и навигации, а также пусковая программа, ракеты и развитие космодромов, научный космос, пилотируемая космонавтика и ядерная космическая программа.

https://ria.ru/20250206/bakanov-1997667068.html

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россия, дмитрий баканов, владимир путин, роскосмос